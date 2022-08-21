SOON نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 عبر موقع التنسيق TANSIK لطلاب العلمي والادبي برقم جلوسك

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022، ينتظر طلاب الثانوية العامة موعد الاعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 من أجل معرفة الكليات التي تم ترشيحهم إليها لاستكمال مشوارهم التعليمي، حيث من المقرر أن تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 للكليات عبر موقع التنسيق علمي وادبي خلال الساعات القادمة بعد أن يتم غلق باب التسجيل في تلك المرحلة أمام الطلاب الذين حصلوا على الحد الادنى للمرحلة، واليكم خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 برقم الجلوس فور اعلانها.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

وهناك توقعات تفيد بأن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 سيتم الاعلان عنها في يوم الثلاثاء القادم من خلال مؤتمر صحفي سيعقده الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي الحالي، وكانت المرحلة الثانية للتنسيق قد انطلقت في يوم الخميس الماضي ويستمر التسجيل وتعديل الرغبات حتى السابعة من مساء غدا الاثنين عبر معامل الحاسب الآلي التابعة للجامعات أو من خلال زيارة الموقع وأنت في منزلك، وتضم تلك المرحلة 269 ألف طالب من كافة الشعب، على أن يحصل طلاب الشعبة العلمية على 246 درجة، فيما يكون طلاب الشعبة الادبية حاصلين على 238 درجة.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

ويمكنكم الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2022 عبر الدخول إلى موقع التنسيق واتباع تلك الخطوات:

قم بزيارة موقع التنسيق الالكتروني.

قم بالدخول إلى قسم خدمات تنسيق الثانوية العامة 2022.

قم بالدخول إلى نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022.

قم بادخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

ادخل رمز التحقق.

اضغط على كلمة “استعلام”.

سيظهر لك اسم الكلية والجامعة التي تم ترشيحك إليها بناءا على مجموعك.

موعد انتهاء التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية 2022

من المقرر أن يغلق مساء غدا الاثنين التسجيل في تلك المرحلة، على أن يبدأ التسجيل في المرحلة الثالثة بعد اعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022، ويتم فتح باب التحويلات مجددًا وذلك في حدود 10% من الأعداد المقررة للتحويل للكلية المرغوب التحويل إليها، ولكل طالب الحق في التحويل لمرة واحدة فقط، وعلى كل طالب ادخال 75 رغبة كاملة مع الالتزام بالنطاق الجغرافي له وفقا لما تم اعلانه.