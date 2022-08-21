المستشار الألمانى: بوتين خطط للحرب منذ زمن طويل

وفى حديثه للمواطنين الألمان بمناسبة فعاليات اليوم المفتوح للحكومة الألمانية، اتهم شولتس الرئيس فلاديمير بوتين بأنه خطط للحرب منذ وقت طويل.
وردا على سؤال من مواطنة بشأن استراتيجية إنهاء الحرب التى بدأتها روسيا، قال المستشار الألمانى: "هذه حرب بدأها بوتين، وبدأتها روسيا، وبنية واضحة تمامًا لغزو جارتها، وأعتقد أن هذا كان هو الهدف الأصلى"، لافتًا إلى أن ما يعنى روسيا حاليًا هو الاستيلاء على أراض فى شرق أوكرانيا.
وفى الوقت ذاته، شدد شولتس على أن الاستسلام ليس استراتيجية حكيمة، قائلاً: "بوتين خطرت بباله فكرة تمرير قلم حبر عبر الأراضى الأوروبية، ثم يقول بعد ذلك هذا لى، وهذا لك، لكن الأمر لن يسير على هذا النحو".
كما أكد المستشار الألمانى، أولاف شولتس، أنه لن ينهى الحوار مع بوتين، قائلاً إنه من الواجب أن يكون
"المرء واضحًا، وألا يسمح بالتعرض للتخويف".
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