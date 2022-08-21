«عقل بوتين».. من هو «دوجين» الذى تصدر التريند بعد وفاة ابنته بتفجير بموسكو

جدة - نرمين السيد - استيقظ المجتمع الروسى على جريمة شنعاء، بمقتل داريا ابنة العالم السياسى الروسى والشخصية العامة ألكسندر دوجين حتفها فى انفجار سيارة دفع رباعى فى منطقة موسكو، وكانت تبلغ من العمر 29 عاما فقط.





والدها هو المفكر السياسى الروسى المقرب من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، والذى يوصف بأنه عقل بوتين.

وفرضت واشنطن عقوبات على دوجين عام 2014 بعد ضمّ القرم، وأخيراً أضيفت ابنته إلى قائمة العقوبات الأميركية بسبب "دورها الإعلامى فى تأييد العملية العسكرية فى أوكرانيا".

وأكدت عدد من وسائل الإعلام أن حادث الاغتيال كان يستهدف المفكر الروسى ألكسندر دوغين نفسه بسبب دوره فى التفكير الاستراتيجى والسياسة الخارجية الروسية، ودوره فى صياغة العقيدة العسكرية الخاصة بالجيش الروسى.

وتطلق وسائل الإعلام الغربية على ألكسندر دوجين، بأنه "عقل بوتين" أو "بوتين-راسبوتين"، ويتهمه بأنه الملهم الروحى لبوتين وللقادة العسكريين الروس، وذلك انطلاقاً من كتاب لدوجين يتناول فيه الجيوبوليتيك باللغة الروسية عنوانه "أسس الجيوبوليتيك" ويدعو فيه روسيا إلى التحلّى بالقوة، والسعى للعودة إلى الساحة العالمية، وتقويض هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على العالم.

وولد دوجين فى عائلة عسكرية، وكان منشقًا مناهضًا للشيوعية خلال الثمانينيات، وبعد تفكك الاتحاد السوفيتى شارك فى تأسيس الحزب البلشفى الوطنى "NBP" مع إدوارد ليمونوف، وهو حزب اعتنق البلشفية الوطنية، والذى تركه لاحقًا، فى عام 1997.

نشر "دوجين "، "أسس الجغرافيا السياسية" حيث أوجز رؤيته للعالم، داعيًا روسيا إلى إعادة بناء نفوذها من خلال التحالفات والغزو، وتحدى الولايات المتحدة وما يشير إليه بالنزعة الأطلسية، وواصل تطوير أيديولوجيته الخاصة بالأوراسية الجديدة، حيث أسس حزب أوراسيا فى عام 2002 وكتب المزيد من الكتب بما فى ذلك النظرية السياسية الرابعة 2009.

عمل دوجين أيضًا كمستشار لرئيس مجلس الدوما جينادى سيليزنيوف، وعضوًا قياديًا فى حزب روسيا المتحدة الحاكم، سيرجى ناريشكين، وكان رئيسًا لقسم علم الاجتماع للعلاقات الدولية فى جامعة موسكو الحكومية من 2009 إلى 2014، وخسر المنصب بسبب رد الفعل العنيف على التعليقات بشأن الاشتباكات فى أوكرانيا.

وأكدت تقارير إعلامية أن تأثير دوجين داخل الحكومة الروسية وعلى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين محل خلاف، حيث يُشار أحيانًا إلى دوجين باسم "عقل بوتين" وأنه هو المسؤول عن تشكيل السياسة الخارجية الروسية، بينما يزعم آخرون أن تأثير دوجين داخل الحكومة محدود وقد تم تضخيمه إلى حد كبير، وهو انطباع يعطى من خلال الارتباطات بين عمله والسياسة الخارجية الروسية.