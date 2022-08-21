مصرع 10 أشخاص جراء الفيضانات العارمة شرق أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وقال مسؤولون -بحسب ما نقلته وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية- إن فيضانا كبيرا حدث أمس السبت فى منطقتى بول إى-علم وخوشى بإقليم لوجار.
وأوضح المتحدث باسم حاكم إقليم لوجار عمر منصور، أن 10 أشخاص لقوا مصرعهم نتيجة الفيضانات أمس.
وتشير الأرقام الصادرة عن وزارة الدولة لإدارة الكوارث فى أفغانستان إلى أن 180 شخصا قد لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 200 آخرين نتيجة الكوارث الطبيعية خلال الأسبوع الماضى فى مناطق مختلفة من أفغانستان.
وتسببت فيضانات مساء السبت فى إقليمى بكتيا وخوست بأفغانستان فى خسائر مالية. وأدى الدمار الذى خلفه الفيضان إلى إغلاق طريق "كابول - بكتيا" أمام حركة المرور، كما ألحقت الفيضانات أضرارا بالعديد من مقاطعات البلاد، فى الوقت الذى أصدرت فيه إدارة الأرصاد الجوية الأفغانية تحذيرات بشأن هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة.
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