رغم التوتر مع الصين.. حاكم ولاية إنديانا الأمريكية يصل إلى تايوان

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، قال حاكم إنديانا، المنتمى للحزب الجمهورى: "هبطت فى تايبيه لبدء جولة للتنمية الاقتصادية فى تايوان وكوريا الجنوبية. تضم إنديانا عشر شركات تايوانية، و12 شركة كورية جنوبية"، لافتًا إلى أن هذا الأسبوع يصادف رحلته الثانية إلى كوريا الجنوبية بصفته حاكمًا للولاية، وأعرب عن فخره كونه أول حاكم يزور تايوان منذ ما قبل إغلاق جائحة كورونا.

وفى تغريدة عبر "تويتر"، قال هولكومب إن وفده سيجتمع مع "مسؤولين حكوميين وكبار رجال الأعمال ومؤسسات أكاديمية" لبناء علاقات جديدة وتعزيز العلاقات القائمة.

وتأتى زيارة حاكم ولاية إنديانا فى خضم تصاعد التوترات بين أمريكا والصين بسبب زيارة رئيسة مجلس النواب، نانسى بيلوسى، إلى تايوان فى مطلع أغسطس الجارى، والتى تعد الزيارة الأولى لرئيس مجلس نواب أمريكى منذ ربع قرن.

وأثارت زيارة بيلوسى إلى تايوان توترات غير مسبوقة بين بكين وواشنطن، حيث تعتبر الصين أن الجزيرة جزء لا يتجزأ من أراضيها، وهو ما تنص عليه قرارات دولية.