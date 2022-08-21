نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “269 وظيفة شاغرة” وظائف وزارة الدفاع 2022 الجديدة ورابط التقديم jobs.mod.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف على وظائف وزارة الدفاع، حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية منذ قليل عبر حسابها الرسمي على تويتر عن توفر عدد 269 وظيفة شاغرة للسعوديين للتعاقد على برنامج المساندة الفنية في العديد من المدن في السعودية، وسنتعرف معكم في هذا المقال عن شروط القبول وكذلك التخصصات والمؤهلات المطلوبة في التقديم على الوظائف العسكرية الجديدة وهذا للعمل في القوات البحرية، والتقديم سيتم عبر الانترنت، وذلك من خلال بوابة التوظيف في موقع وزارة الدفاع.

وزارة الدفاع

وقد أعلنت الوزارة منذ ساعات عن فتح باب القبول والتسجيل في الوظائف الشاغرة الجديدة، تعلن القوات البحرية الملكية السعودية عن 269 وظيفة شاغرة، وهذا في المدن السعودية التالية:

مدينة الرياض.

الدمام.

الجبيل.

جدة.

جازان.

وظائف القوات البحرية بوزارة الدفاع

وتم الإعلان عن طرح أو توفر هذه الوظائف منذ قليل، وهذا لتوظيف الكفاءات للعمل للخدمات (المساندة الفنية)، وقد تم طرح جميع مسميات الوظائف في البيان الرسمي في موقع القوات المسلحة (وزارة الدفاع) الموحد في بيان هذه الوظائف، وهي:

اخصائي.

باحث.

فني.

محاسب.

مأمور مشتريات.

عامل.

مخرج تلفزيوني.

طاهي.

مساعد طاهي.

حلاق.

باحث قانوني.

مدرب.

معلم.

مبرمج.

مهندس.

والتفاصيل الخاصة بكل اسم للرجال والنساء موجودة عبر رابط الموقع الرسمي لوزارة الدفاع السعودية وهذا عبر الرابط الرسمي mod.gov.sa.

شروط التقديم العامة

وهناك عدة شروط يجب على المتقدمين استيفائها حتى يتم قبولهم مبدأيا في تلك الوطائف (التجنيد)، وبعدها يتم المفاضلة بين المتقدمين لاختيار افضل الكفاءات، وهذه الشروط كما يأتي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

امتلاك المؤهل الذي يتناسب مع المسمى الوظيفة المقدم عليه.

مع العلم أن المؤهل المطلوب يجب ألا يقل عن الشهادة الثانوية.

حسن السير والسلوك، وعدم امتلاك اي حكم سابق مخل بالشرف أو الامانة.

ألا يكون سبق فصله من أحد الوظائف العسكرية أو من الكليات أو المعاهد العسكرية بالمملكة.

أن تتناسب الحالة الصحية للمتقدم مع الوظيفة المتقدم عليها.

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بوابة التوظيف وزارة الدفاع

وسيتم التقديم لحلمة المؤهلات المطلوبة من يوم 1 صفر 1444 هـ حتى يوم 7 صفر 1444 هـ، وهذا عبر بوابة التوظيف في موقع وزارة الدفاع التي نضع لكم رابطها، والتسجيل يكون عبر اتباع الخطوات التالية: