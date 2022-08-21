نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول التقويم الدراسي 1444 بالهجري بعد التعديل وفقًَا لتحديد وزارة التعليم السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن من أهم الأشياء التي تشغل الكثيرين خلال هذه الفترة جداول التقويم ومواعيد بداية الدراسة، فالجميع بالمملكة السعودية الآن يترقبون من بين الحين والآخر قرارات الوزارة، إذ أنه عادة ما تكون القرارات لصالح الطلاب، وتصدر بشكل دائم لتساعدهم في الحصول على جميع المعلومات التي يرغبون فيها، ولذلك فإننا عبر هذا المقال سنقوم بتوضيح جدول التقويم الدراسي 1444 بالهجري.

جدول التقويم الدراسي 1444 بالهجري

وزارة التعليم حددت ملامح التقويم الدراسي للعام القادم 1444 بشكل كامل، وأوضحت أهم التفاصيل الواردة به، وقالت بأن العمل بنظام الثلاثة ترم سيكون مستمر للعام القادم 1444 نظراً للنجاح الكبير الذي حققه هذا النظام، والنفع الذي عاد به على الطلاب.

كما أن العام الدراسي الحالي سيضم 39 أسبوع كل ترم 13 أسبوع، ولم تترك شيء بهذا التقويم إلا وقامت بتوضيحه والإعلان عنه، تبدأ الدراسة بالتقويم بتاريخ 28 أغسطس وتنتهي 22 من شهر يونيو، يحتوي العام الدراسي على خمس إجازات مطولة 56 يوم اجازه مقسمين على 10 إجازات، وإليكم التقويم الدراسي الجديد وهو كالآتي:

العام الدراسي الجديد

إن جميع مدارس المملكة قد شهدت التغيرات بالنظام الدراسي منذ العام 1443 وبالتحديد بتاريخ 21 محرم الذي كان يوافق وقتها 29 أغسطس، فلقد أجريت تعديلات كثيرة على نظام التعليم جعلت الجميع منبهرين منها وطبقت بشكل مبدئي من الابتدائي حتى الأول الثانوي، ولكن هذا العام سيكون مختلفاً إذ أن النظام يطبق على جميع المراحل من الابتدائي إلى الجامعة.

وهذا بعد أن ثبت بتحقيق نجاحاً باهراً للجميع وتقديم المعلومات الكافية إليهم، وبالرغم من طول مدة الدراسة إلا أن الطلاب استفادوا بشكل كبير وحصلوا على إجازات كافية ساعدتهم في الموازنة بين الدراسة وأخذ راحة يسترجعوا دروسهم، وبالتالي سيتم جعل العام الدراسي الحالي مطابقاً للعام الدراسي 1443 مع إحداث التغيرات البسيطة.

رابط وزارة التعليم

يستطيع الطلاب وكذلك المعلمين بالسعودية أن يتوجهوا مباشرة للموقع الإلكتروني الرسمي التابع للوزارة، والذي بإمكانهم من خلاله أن يحصلوا على جميع المعلومات والخدمات ويطلعوا على الأخبار الجديدة الخاصة بالعام الدراسي، وأهم المؤتمرات المعقودة للوزارة بالإضافة للجداول الخاصة بالدراسة حسب كل مرحلة والإجازات الرسمية والعطلات المطولة إلى غيرها من التفاصيل الأخرى، كل هذا وأكثر يمكنكم إيجاده فقط بالموقع الذي بمجرد الدخول عليه ستقومون باتباع بعض التعليمات البسيطة حتى تصل لما تريد.