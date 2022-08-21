للمواطن والمقيم 20,000 ريال بدون كفيل بالتقسيط الميسر بدون رسوم

للمواطن السعودي والمقيم من الجنسيات الأخرى الحصول على تمويل شخصي ميسر عن طريق اليسر للإجارة للإجارة في المملكة حيث تمنح الشركة التمويل الشخصي بمميزات كثيرة لكافة العملاء ومن ضمنها توفير التمويل الشخصي بفترة سداد مرنة حتى ستة وثلاثون شهر بدون الحاجة إلى كفيل حيث يعطى قرض شركة اليسر للسعودي حتى مبلغ 20,000 ريال أما الجنسيات الأخرى بالمملكة تمنح قرض الشركة حتى 10,000 ريال بدون ضامن أو بلا كفيل لذلك لابد من التعرف على جميع الشروط والأحكام اللازمة للتمويل قبل التقديم الإلكتروني على التمويل الشخصي التابع إلى شركة اليسر لضمان الحصول على موافقة فورية وسريعة بدون رسوم إدارية على المبلغ التمويلي بالتقسيط المرن للجميع عبر اليسر للتمويل عام 1444 هجريًا.

كافة الشروط اللازمة للموافقة السريعة على التمويل الشخصي الأصغر

تمكنت في الوقت الراهن شركة اليسر للتمويل بالسعودية من توفير الكثير من المميزات التمويلية المقدمة من خلال الشركة حيث تمنح تمويل شخصي فوري بالتقسيط الشهري لمدة زمنية تصل إلى ثلاث سنوات على الأكثر ولكن يمكن الحصول على تلك المزايا التمويلية المتاحة بالشركة بعد توفير كافة الشروط الأساسية اللازمة للتمويل الشخصي الأصغر كالتالي:

يشترط قرض شركة اليسر للإجارة والتمويل توفير أثبات الدخل الشهري الذي يبلغ 5000 ريال سعودي على الأقل.

يجب توفير مدة خدمة عمل تبدأ من ثلاث أشهر للعاملين في القطاع الحكومي أو شبة حكومي أو خاص بالمملكة العربية السعودية.

العمر المتاح الآن للتقديم الإلكتروني يبدأ من 22 عام حتى 60 عام بخلاف العسكريين مسموح لهم التقديم الإلكتروني حتى سن التقاعد بالقطاع العسكري فقط لا غير.

المزايا المتاحة بالشركة عند طلب التمويل الشخصي الأصغر