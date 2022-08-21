نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن البطاقة المدنية بالرقم المدني وأون لاين وحجز موعدها بالكويت في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية الاستعلام عن البطاقة المدنية اكثر ما يشغل المواطنين بالكويت حيث تصدر البطاقة المدنية من الهيئة العامة للمعلومات المدنية التي تقدم العديد من الخدمات بالكويت المتنوعة، كما أن البطاقة المدنية هي أثبات هوية للكويتي أو غيرة يتم تجديدها وقت الانتهاء أو معرفة ميعاد التجديد من خلال الهيئة العامة ويكون ذلك إلكترونيا ويوجد الكثير من الاستعلامات إلكترونيا بتسجيل بيانات المولود الجديد بالإضافة إلى تسجيل إقامة الالتحاق بعائل للمرّة الأولى وغيرها من الاستعلامات التي وفرتها الهيئة للمواطنين بدولة الكويت لتسهيل معرفة كافة الإجراءات دون الذهاب إلى المكاتب والفروع وتقليل الوقت والجهد المبذول.

وفي الآونة الأخيرة قامت دولة الكويت بتقديم الخدمات الإلكترونية والتي تعددت واختلفت لتشمل جميع المصالح الحكومية الخاصة بدولة الكويت ومن ضمن هذه الخدمات كانت خدمة تجديد البطاقة، كما أن تجديد البطاقة من خلال موقع الهيئة العامة للمعلومات يختلف في حالة كان المواطن كوايتي أو من الوافدين المقيمين بالكويت ومن الممكن الدفع المتعدد للبطاقات المدنية​، بما ان هناك العديد من الأشخاص ممن لا يستطيعون زيارة المقر الرئيسي للهيئة العامة للمعلومات المدنية لاستلام البطاقة المدنية فور جاهزيتها، فقد أتاحت الهيئة خدمة توصيل البطاقة للمنزل بعد دفع رسوم التوصيل ، وفيما يلي اهم البيانات الخاصة بهذه الخدمة، وتم تحديد رسوم توصيل البطاقة المدنية للبيت دينارين عن كل بطاقة مدنية يتم توصيله للمنزل وربع دينار عن كل بطاقة مضافة.

الاستعلام عن البطاقة المدنية بالرقم المدني

الدخول إلى الموقع الرسمة للهيئة العامة للمعلومات المدنية. الضغط على اختيار حالة البطاقة. يتم ادخل الرقم المدني. ثم أدخال كود التحقق. أدخال البيانات المطلوبة بدقة وصحيحه. الضغط على اختيار الاستعلام.

الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية أون لاين

الدخول إلى الموقع الرسمة للهيئة العامة للمعلومات المدنية. اختيار الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية. يتم ادخل الرقم المدني. الضغط على اختيار الاستعلام. ظهور تفاصيل البيانات الخاصة بالبطاقة المدنية.

الاستعلام عن البطاقة المدنية أون لاين

الدخول إلى الموقع الرسمة للهيئة العامة للمعلومات المدنية. الضغط على اختيار حالة البطاقة. يتم ادخل الرقم المدني. ثم أدخال كود التحقق. عرض حالة طلب تجديد البطاقة.

حجز موعد البطاقة المدنية الكويت

الدخول إلى الموقع الرسمة للهيئة العامة للمعلومات المدنية. الاختيار من القائمة خانه حجز موعد. الضغط على خيار ابدأ الخدمة. الضغط على اختيار موعد حجز جديد. ادخل البيانات المطلوبة الرقم المدني ورقم الهاتف واسم الفرع واسم المكتب. يتم بعد ذلك تحديد نوع الطلب وعدد الطلبات. الضغط على التالي. تعيين الموعد المتاح من قائمة المواعيد المتاحة. الضغط على التالي. مراجعة البيانات والتأكد منها لحفظ حجز الموعد. معرفة رقم الكود ويتم طباعته والذهاب به في الموعد المحدد.

المستندات المطلوبة لتجديد البطاقة المدنية

شهادة الجنسية وصورة عنها يلزم إحضار شهادة الجنسية الأصلية وصورة من الصفحة الأولي والأخيرة لها. صور شخصية ملونة حديثة مقاس (4×6) سم. يجب أن تكون الصور بدون نظارة شمسية وأن يتراوح طول الوجه من 2:2 إلى 2:5 سم وأن يتوسط الصورة. يجب ألا يكون التصوير بالملابس العسكرية وألا تكون الصور جانبية

رقم ديوان الخدمة المدنية الكويت

يلجأ الموظفون في المؤسسات الحكومية إلى رقم ديوان الخدمة المدنية الكويت للتواصل مع فريق خدمة العملاء والاستفسار المعلومات التي تخصهم من خلال :

يمكن التواصل على الرقم (1828888). كما أيضا التواصل على الرقم (133) للرد السريع على المتصلين. أوالبريد الإلكتروني [email protected] ويمكن التواصل من خلال حساب تويتر أوالتواصل أيضًا عبر حساب انستجرام أخيرًا فإنه يمكن التواصل من خلال رقم واتس أب (0096522333668).

توصيل البطاقة المدنية للمنازل

قد قامت الهيئة العامة للمعلومات المدنية التابعة لدولة الكوي بالإعلان عن خدمة توصيل البطاقات المدنية عبر موقع الهيئة الإلكتروني موضحة أن الخدمة قد تم طرحها للمواطنين والمقيمين بالدولة وأوضحت الهيئة وقتها أن الفترة التي تستغرقها عملية التوصيل معتمدة بشكل كلي على الإجراءات التي يتم من خلالها الترتيب مع فريق التوصيل المعتمد وقد جاء هذا بهدف التيسير على المواطنين والمقيمين وتوفير الوقت والجهد.

خطوات سداد رسوم توصيل البطاقة المدنية

الدخول على رابط موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية الإلكتروني ثم الدخول على خدمة توصيل البطاقة المدنية إدخال البيانات المطلوبة للتسجيل في الخدمة يتم اتباع تعليمات الخدمة الموضحة على المنصة الإلكترونية إدخال جميع البيانات المطلوبة ثم مراجعة البيانات التي أدخلتها واضغط على استمرار

سداد رسوم الخدمة المفروضة من خلال قناة K-net التي تم توفيرها من قبل الهيئة لتحصيل رسوم الخدمة.

والجدير بالذكر أن من الممكن الاستفسار عن كافة المواعيد والاستعلام عن البطاقة المدنية بالهاتف من خلال الرقم 1889988 للرد الصوتي من خدمة العملاء والإجابة على كافة الأسئلة وحل المشاكل التي تقابل المواطنين.