تفاقم ديون الحكومة البريطانية وخروج التضخم عن السيطرة

جدة - نرمين السيد - قفزت مدفوعات الفائدة على الدين الحكومى فى بريطانيا بنسبة 40% تقريبا الشهر الماضى، مع استمرار التضخم فى الخروج عن السيطرة، ما يزيد حاجة الدولة للاقتراض، وفقا للبيانات الرسمية، وحسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الإخبارية.





وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الاقتراض الحكومى بلغ 4.9 مليار جنيه إسترلينى (5.8 مليار دولار) فى يوليو.

هذا المستوى يسبق بشكل كبير توقعات المحللين، الذين توقعوا اقتراضا بقيمة 2.8 مليار جنيه إسترلينى الشهر الماضى، وبذلك يصل إجمالى عجز الميزانية للعام حتى الآن إلى 55 مليار جنيه إسترلينى.

ومع ذلك، كان الاقتراض أقل بمقدار 0.8 مليار جنيه إسترلينى من مستوى الشهر نفسه من العام الماضى، لكنه يمثل زيادة قدرها 5.9 مليار جنيه إسترلينى عن مستويات ما قبل الوباء فى عام 2019، عندما سجلتا الحكومة البريطانية فائضا قدره 0.9 مليار جنيه إسترلينى.

جاء ذلك فى الوقت الذى ارتفعت فيه مدفوعات فوائد الديون إلى 5.8 مليار جنيه إسترلينى فى يوليو، من 3.5 مليار جنيه إسترلينى فى نفس الشهر من العام الماضى بسبب الزيادات فى تضخم مؤشر أسعار التجزئة.

فى وقت سابق من هذا الأسبوع، كشف مكتب الإحصاءات الوطنية أن مؤشر أسعار التجزئة قفز إلى 12.3%، فيما سجل مؤشر التضخم الأوسع لأسعار المستهلك أعلى مستوى جديد له فى 40 عاما عند 10.1%.