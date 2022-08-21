جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما نقلته وكالة "رويترز"، قال مسؤولون من الجيش الباكستانى، إن الحادث وقع بينما كانت شاحنة تقل 13 جنديًا ضمن رتل عسكرى، متوجهة نحو "مانج باجرى" فى منطقة "باج" بكشمير الباكستانية، حيث سقطت فى واد عمقه 150 مترًا، ما أسفر عن مصرع 9 جنود وإصابة 4 آخرين بجروح.
ويأتى الحادث بعد أيام قليلة من حادث مماثل، حيث شهدت المنطقة مصرع 20 شخصًا جراء سقوط حافلة كانت تقلهم فى واد بالشطر الباكستانى من كشمير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع 9 جنود من الجيش الباكستانى بعد سقوط شاحنة فى وادى كشمير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.