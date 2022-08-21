مصرع 9 جنود من الجيش الباكستانى بعد سقوط شاحنة فى وادى كشمير

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما نقلته وكالة "رويترز"، قال مسؤولون من الجيش الباكستانى، إن الحادث وقع بينما كانت شاحنة تقل 13 جنديًا ضمن رتل عسكرى، متوجهة نحو "مانج باجرى" فى منطقة "باج" بكشمير الباكستانية، حيث سقطت فى واد عمقه 150 مترًا، ما أسفر عن مصرع 9 جنود وإصابة 4 آخرين بجروح.

ويأتى الحادث بعد أيام قليلة من حادث مماثل، حيث شهدت المنطقة مصرع 20 شخصًا جراء سقوط حافلة كانت تقلهم فى واد بالشطر الباكستانى من كشمير.