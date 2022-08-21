العالم اليوم - الإمارات تعلن عودة سفيرها إلى ممارسة مهامه في إيران

انتم الان تتابعون خبر الإمارات تعلن عودة سفيرها إلى ممارسة مهامه في إيران من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 أغسطس 2022 05:17 مساءً - أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، يوم الأحد، عودة سيف محمد الزعابي، سفير دولة الإمارات إلى العاصمة الإيرانية طهران، خلال الأيام القادمة.

جاء القرار في إطار حرص قيادة دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع إيران، وتنفيذاً لقرارها السابق في رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى درجة سفير، والاتصال الهاتفي الذي جرى في 26 يوليو الماضي بين وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وأشارت وزارة الخارجية الإماراتية إلى أن ذلك يأتي بناءً على التنسيق الجاري مع وزارة الخارجية في إيران، وفق الأعراف الدبلوماسية المعمول بها بين الدول.

وأكدت الوزارة أن السفير الزعابي سيعود لممارسة مهامه الدبلوماسية في سفارة دولة الإمارات لدى إيران خلال الأيام القادمة.

وأضافت أن هذه العودة تهدف للمساهمة في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام بالتنسيق والتعاون مع المسؤولين في إيران، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الجارين والمنطقة.