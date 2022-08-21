نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الاردن : " المعونة " ينفي صرف مبلغ 220 دينار لكل مواطن على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 21 أغسطس 2022 05:04 مساءً - دوت الخليج :- قال الناطق الإعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح صوالحه إنه لا صحة لصرف مبلغ 220 دينار لكل مواطن.

و أكد صوالحه أن الأجهزة الأمنية تتابع مطلقي روابط وهمية تدعي صرف الصندوق مبلغ 220 دينار لكل مواطن، نافيا صحة ذلك، ومحذرا من فتح تلك الروابط ، وفق هلا اخبار .

وقال صوالحه إنه وفي كل أسبوع تنتشر روابط وهمية تدعي صرف مبالغ سواء من الصندوق أو من غيره من المؤسسات، مبينا أنه روابط وهمية يجب عدم فتحها لتلافي حدوث عمليات نصب واحتيال.