بالصور ... الاردن : العثور على قنابل تالفة في اربد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 21 أغسطس 2022 05:04 مساءً - دوت الخليج :- عثر عاملون في شركة كهرباء اربد خلال القيام بعملهم على اجسام غريبة في وسط السوق بمحافظة اربد السبت . وقالت معلومات : ان الاجهزة الامنية حضرت للمكان لمعاينة ما تم العثور عليه ، حيث تبين بعد الفحص انه تم العثور على قنابل يدوية تالفة من مخلفات الامن الداخلي . صور :

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