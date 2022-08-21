الان رابط استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور ثاني عبر موقع بوابة التعليم الفني fany.emis.gov.eg برقم الجلوس

رابط استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور ثاني بدء حوله البحث يتزايد على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فى انتظار ان يبدأ معالي الدكتور رضا حجازي اعلان ظهور تلك النتائج التي تسبقها على فور فتح ابواب التسجيل على تنسيق الدبلومات الفنية لهذا العام لذا سنستعرض ونوافيكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري طرق وخطوات اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

رابط استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور ثاني

رابط استخراج نتيجة الدبلومات الفنية سيكون أمام جميع الطلاب السابق لهم الالتحاق على اختبارات الدور الثاني الخاصة بـ شهادة الدبلومات الفنية فى اختبارات بدأت عمليات عقدها مابين يوم 30 يونيو حتي اليوم العاشر من أغسطس، حيث تباشر فى الوقت الحالي وزارة التربية والتعليم المصرية عمليات التصحيح ورصد الدرجات وذلك للاستعداد على نشر نتائج الطلاب اون لاين وذلك من خلال موقع بوابة التعليم الفني المتخصص على تقديم جميع الخدمات التعليمية أمام الطلاب لذا نتابع ونوافيكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري طرق وخطوات الحصول على تلك النتائج من المنزل

خطوات معرفة نتائج الدبلومات الفنية 2022 دور ثاني

نتابع ونرصد أمام حضراتكم الان بالخطوات طرق الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية دور ثاني وذلك على نحو جاء على الشكل التالي:-

فى الخطوة الاولى:- افتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية او موقع بوابة التعليم الفني

فى الخطوة الثانية:- قم بالبدء على اختيار ايقونة نتيجة الصف الثالث الثانوي

فى الخطوة الثالثة:- حدد الدور الثاني

فى الخطوة الرابعة:- قم بالبدء على تسجيل اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الخامسة:- قم بالبدء على تسجيل رقم جلوسك فى الأيقونة المخصصة لها

فى الخطوة السادسة:- قم بادخال رقمك القومي فى الأيقونة المخصصة لها

فى الخطوة السابعة:- حدد المحافظة التابع اليها الطالب فى الايقونة المخصصة لها

في الخطوة الثامنة:- حدد الشعبة فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الاخيرة:- قم بالنقر على ايقونة استعلام حتي تكون النتائج أمامكم على الفور مع العلم على ان تكون النتائج موجودة داخل المدارس كذلك مباشرة بعد اعلان ظهورها داخل الموقع

هذا ومع العلم على ان نتيجة الدبلومات الفنية الخاصة بالدور الثاني لم يعلق معالي الوزير السيد الدكتور رضا عبد العال على موعد اعلانها الرسمي على بوابة التعليم الفني، على ان تتزايد على غرار هذا الامر حدة البحث على جوجل وراء اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي ستكون معلنة بالاسم الرباعي ورقم الجلوس فور الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات