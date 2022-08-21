سلفه تمويل بدون تحويل راتب في المملكة المزايا والشروط

سلفه تمويل بدون تحويل راتب، تعتبر احد اهم المنصات الإلكترونية التي تقدم خدمات مصرفيه وتمويليه مميزه في المملكة العربية السعودية، ويتم البحث عن تمويل سلفه بشكل يومي من قبل أشخاص كثيرين من المواطنين السعوديين موجودين داخل في الأراضي السعودية، وهى تعتمد على تقنيات ماليه تحت مسمى fintech من اجل رفع كفاءة المعاملات التمويلية البنكية لتصل بعدها إلى تجربه مميزه لكل عملاء منصة سلفه، من بين التمويلات التي تقدمها هي منصة سلفه تمويل شخصي بدون تحويل راتب وهى من اهم القروض التي تقدمها المنصة، هذا التمويل عليه إقبال كبير جدا من قبل أشخاص كثيره وبه مميزات كبيره سوف نتحدث عليه في السطور القادمة، سلفه تمويل شخصي بدون تحويل راتب سوف نتحدث من خلال هذه المقالة على تفاصيل هذا القرض.

سلفه تمويل بدون تحويل راتب

يميز منصة سلفه أن التمويلات التي تقدمها متوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاتها، سلفه تمويل بسبب عدم مخالفتها للشريعة الإسلامية نجد أن عليها إقبال كبير جدا من عملائها بسبب هذه الميزة التي لا توجد في مؤسسات اخرى، والتقديم على تمويل سلفه بدون تحويل راتب يمكن من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني الخاص بالمنصة والتقديم على طلب الحصول على القرض بكل سهوله، وأيضا تتميز المنصة بسهولة الاجراءات الخاصة بطلب التمويل ولكن هناك عدد من الشروط التي وضعتها سلفه لكل من يريد الحصول على تمويل بدون تحويل الراتب من سلفه.

شروط سلفه تمويل

يجب أولا أن يكون مقدم طلب تمويل شخصي سعودي الجنسية.

أن يكون عمر المتقدم بين 23 و60 عاماً، ومكتمل الأهلية.

أن يكون المتقدم على رأس العمل، بشرط ألا تقل فترة العمل عن 3 أشهر في الخدمة لموظفي القطاع الحكومي أو 6 أشهر لموظفي القطاع الخاص.

الحد الأدنى للراتب الشهري 5,000 ريال سعودي.

مميزات تمويل سلفه الشخصي