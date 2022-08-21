فلسطين.. اعتقالات فى القدس واقتحامات فى جنين

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الله الجولانى من حى القرمى فى البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة. وأشارت إلى أن قوات الاحتلال داهمت بلدة يعبد جنوب غرب جنين واقتحمت عدة أحياء منها: "البعاجوة" و"أبو شملة"، بالإضافة إلى أنها شنت حملات تمشيط وسيرت ألياتها وسط ممارسات استفزازية، فيما كثفت من تواجدها العسكرى فى محيط بلدة عرابة وقريتى مركة وكفيرت.

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