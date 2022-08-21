عاجل- انفجار فى مبنى السفارة البريطانية بـ بغداد

جدة - نرمين السيد - وقال مصدر لوكالة "شفق نيوز"، إنه "تم سماع دوى انفجار داخل مبنى السفارة البريطانية فى المنطقة الخضراء وسط بغداد". وأضاف، أنه بعد التحقق تبين أن الحادث ناجم عن انفجار أسطوانة غاز فى المطبخ الخارجى للسفارة، من دون تسجيل إصابات بشرية.

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