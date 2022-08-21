زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب ساحل الإكوادور

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال مركز رصد الزلازل الأوروبى المتوسطى، إن "الهزة ضربت بالقرب من ساحل الإكوادور على عمق عشرة كيلومترات، وعلى بعد حوالى 86 كيلومترًا شمال مدينة مانتا".

كما ضربت هزة أرضية غرب الإكوادور بقوة 5.8 درجات على مقياس ريخيتر، الشهر الماضى، دون وقوع أضرار.