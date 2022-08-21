الجيش الإسرائيلي يحبط محاولة تهريب مخدرات عبر الاردن - صورة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 21 أغسطس 2022 04:06 مساءً - دوت الخليج :- أعلن الجيش الإسرائيلي عن إحباط محاولة تهريب مخدرات عبر الحدود الأردنية، ومصادرة نحو 100 كيلوغرام من المخدرات من نوع الحشيش.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "أحبطت قوات جيش الدفاع الليلة الماضية محاولة تهريب مخدرات بقيمة تقدر بأربعة ملايين شيقل".

وأضاف أدرعي: " رصدت استطلاعات جيش الدفاع سيارة مشبوهة، حيث عثرت القوات في المنطقة على أكياس تحتوي على 100 كيلوغرام من الحشيش"، لافتا إلى أنه "تم تحويل المخدرات لمعالجة الشرطة".

المصدر: "I24"