ملازمنا|| نتائج السادس الاعدادي 2022 الأن لجميع محافظات العراق على موقع الوزارة epedu.gov.iq

بعد تأكيد وزارة التربية والتعليم العراقية على انه من المحتمل ان تظهر نتائج السادس الاعدادي في العراق 2022 خلال الساعات القليلة المقبلة من اليوم أو الغد كحد اقصى، وأصبح البحث عن رابط نتائجنا من أكثر الموضوعات التي تشغل بال و اهتمام المئات من الأسر العراقية التي تعاني من القلق والتوتر الشديد بشأن إعلان النتيجة، ومن المنتظر انعقاد مؤتمر صحفي بداخل مقر وزارة التعليم العراقية يرأسه وزير التعليم ليتم الاعلان من خلاله على اسماء الطلاب الأوائل في السادس الإعدادي لعام 2022، بالإضافة إلى اعلان نسب نجاح الطلاب بشكل عام، وسوف يتم ذلك بمجرد الانتهاء من كافة عمليات التصحيح والتدقيق ومراجعة الدرجات تلتي مازالت قائمة حتى الآن، حيث كانت آخر التطورات بشان عمليات التصحيح وفقا لما صرحت به المصادر أنه تم الانتهاء من تصحيح حوالي 6 وجاري استكمال الباقي، وإليكم التفاصيل.

نتائج السادس الاعدادي في العراق 2022 الدور الأول

ينتظر الطلبة والطالبات موعد ظهور نتائج السادس الاعدادي في العراق 2022، على أحر من الجمر، وكان قد أدى طلاب الصف السادس الاعدادي اختبارات هذا العام في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة من قبل وزارتي الصحة و التربية والتعليم للحفاظ على سلامة الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا، وقد أنتهى الطلاب من تأدية جميع الامتحانات في كافة الأقسام منذ يوم الأربعاء 9 أغسطس 2022، ومنذ ذلك التاريخ والجميع في حالة من الترقب لإعلان النتيجة، وكشفت الوزارة عن الطريقة الصحيحة لاستخراج النتيجة بشكلإلكتروني بعد رفعها على المواقع الرسمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم العراقية.

طريقة استخراج نتائج السادس الاعدادي في العراق 2022 برقم المقعد

يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي في العراق 2022 بالخطوات التالية:

اولا يحب على الطالب الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقي بشكل مباش ر، أو الولوج إلى موقع نتائجنا التابع للوزارة.

ر، أو الولوج إلى موقع نتائجنا التابع للوزارة. ثم يقوم بالنقر على أيقونة نتيجة السادس الاعدادي الدور الأول2022.

بعد ذلك يجب تحديد المحافظة.

ومن ثم إدخال اسم الطالب الرباعي و رقم الجلوس.

واخيراً الضغط على زر عرض النتيجة.

بعد ان انتهى الطلاب من تأدية جميع الامتحانات في كافة الأقسام منذ يوم الأربعاء 9 أغسطس 2022، ومنذ ذلك التاريخ والجميع في حالة من الترقب لإعلان النتيجة، وكشفت الوزارة عن الطريقة الصحيحة لاستخراج النتيجة بشكل إلكتروني بعد رفعها على المواقع الرسمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم العراقية، وقد قدمنا لكم اعلاه رابط وكيفية طريقة استخراج نتائج السادس الاعدادي في العراق 2022 برقم المقعد.