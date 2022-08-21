محمود عباس يستقبل ممثل الاتحاد الأوروبى لدى فلسطين

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الفلسطينى محمود عباس، رفضه للإجراءات الإسرائيلية المتمثلة بإغلاق عدد من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، مثمنا موقف الاتحاد الأوروبى ودوله الأعضاء بهذا الخصوص، والذى يتطلب موقفا عمليا دوليا لإرغام إسرائيل على التراجع عنها.





واستعرض الرئيس عباس، خلال لقائه اليوم الأحد، مع ممثل الاتحاد الأوروبى لدى فلسطين سفن كون فون بورجسدورف، آخر المستجدات فى الأراضى الفلسطينية، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطينى، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية. وثمن عباس الدعم الكبير الذى يقدمه الاتحاد الأوروبى للشعب الفلسطينى فى المجالات السياسية والاقتصادية والمالية، وفى بناء مؤسسات دولته، معربا عن أمله أن تتواصل الجهود الأوروبية من أجل وقف الممارسات الإسرائيلية التى من شأنها تقويض حل الدولتين والعمل مع الاتحاد الأوروبى وأطراف المجتمع الدولى لحماية حل الدولتين. كما أكد الرئيس الفلسطينى الاستمرار فى برنامج الإصلاحات الذى تم تقديمه للمانحين، والمضى قدما فى مساعى تحقيق المصالحة الوطنية على أساس قبول الجميع بالشرعية الدولية، والاستعداد للذهاب للانتخابات العامة عند ضمان عقدها فى القدس.

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