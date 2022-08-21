فى الذكرى 53 لإحراق المسجد الأقصى.. «التعاون الإسلامى» تؤكد مكانة القدس

جدة - نرمين السيد - جددت منظمة التعاون الإسلامى، اليوم الأحد، التأكيد على دعمها لحق الشعب الفلسطينى فى السيادة على أرضه المحتلة منذ عام 1967، بما فى ذلك مدينة القدس الشرقية، عاصمة أبدية لدولة فلسطين.





وبمناسبة الذكرى الـ53 لمحاولة إحراق المسجد الأقصى، شددت المنظمة على "أهمية حماية هوية القدس العربية، والحفاظ على الوضع القانونى والتاريخى للمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، فى ظل تصاعد وتيرة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى ومحاولاته فرض التقسيم الزمانى والمكانى للمسجد الأقصى، وسياساتها الرامية لتغيير الطابع الجغرافى والديموجرافى لمدينة القدس وعزلها عن محيطها الفلسطينى". ووصفت منظمة التعاون الإسلامى الممارسات الإسرائيلية بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس". كما شددت المنظمة على أن المسجد الأقصى "الحرم القدسى الشريف" بكامل مساحته البالغة 144 دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، داعية المجتمع الدولى إلى "التحرك الجاد من أجل وضع حد لكل الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، والانخراط فى رعاية عملية سلام جادة تفضى إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلى". وطالبت التعاون الإسلامى بضرورة "تمكين الشعب الفلسطينى من ممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما فيها حق العودة، وتقرير المصير، وتجسيد إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية".

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