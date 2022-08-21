عاجل- تصاعد دخان من صوامع القمح المتبقية فى مرفأ بيروت

جدة - نرمين السيد - أعلنت وسائل الإعلام اللبنانية، استمرار تصاعد الدخان من صوامع القمح المتبقية فى مرفأ بيروت جراء حريق مستمر، مشيرة إلى وجود مخاوف من انهيار جزء جديد من صوامع القمح فى المرفأ.





وكان جزء جديد من صوامع الحبوب بميناء بيروت البحرى والتى تعرف باسم "الشاهد الصامت" قد تعرض للانهيار فى الرابع من أغسطس الجارى، وذلك منذ تضررها من جراء الانفجار الذى شهده الميناء فى الرابع من أغسطس عام 2020. ومن المتوقع استمرار سقوط الصوامع تباعا خلال الساعات المقبلة وسط تحذيرات من تأثير استنشاق الغبار على الصحة العامة لإمكانية وجود فطريات ناتجة عن تحلل وتخمر الحبوب الموجودة أسفل الصوامع. وكان انفجار ميناء بيروت البحرى قد وقع فى الساعة السادسة وخمس دقائق تقريبا عصر يوم الرابع من شهر أغسطس عام 2020، وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة 6500 آخرين.

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