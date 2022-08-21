روسيا: تدمير مستودع أوكرانى يضم صواريخ أمريكية فى أوديسا

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تدمير مستودع للذخيرة تابع للقوات الأوكرانية فى منطقة أوديسا، كان يضم كمًا هائلاً من أنظمة إطلاق الصواريخ الأمريكية طراز "هيمارس" وأنظمة غربية مضادة للطائرات.





وحسبما نقلت وكالة "نوفوستى" الروسية، قالت وزارة الدفاع إن قوات البحرية الروسية دمرت مستودع الذخيرة الأوكرانى فى أوديسا، مستخدمة صواريخ "كاليبر" البحرية بعيدة المدى وعالية الدقة. وأشار بيان الدفاع الروسية إلى أن المستودع يقع بالقرب من قرية مايورسكوى فى أوديسا، مضيفة أنه جرى استهدف مستودع وقود تابع للواء الدفاع الإقليمى الأوكرانى رقم 102، من خلال غارة جوية نفذها الطيران العملياتى والتكتيكى، حيث كان المستودع يحتوى على أكثر من 100 طن من الوقود للاليات العسكرية هناك.

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