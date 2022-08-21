شويجو: عزل روسيا أمر مستحيل

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لقناة "روسيا-24"، قال شويجو: "التصريحات الصاخبة المستمرة حول (عزل روسيا) هى أيضا سبب لإظهار أن الأمر بعيد عن ذلك.. بشكل عام من الصعب جدًا تحقيق ذلك، إذا تحدثنا عن بلادنا".
وحسبما نقلت "نوفوستى"، شدد وزير الدفاع الروسى على أن عزل روسيا "أمر مستحيل عمليًا، لأنها أكبر دولة نووية، وهى أكبر دولة من حيث المساحة. إنها البلد ذو العلم المتقدم، والصناعة المتطورة إلى حد ما، والمجمع الصناعى العسكرى".
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