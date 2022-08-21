كارثة جديدة فى مرفأ بيروت.. والجيش اللبنانى يتدخل

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "العربية" الإخبارية، فأنه من المتوقع أن تسقط الصوامع الشمالية للقمح فى المرفأ خلال أى لحظة، بعدما انحنت بطريقة سريعة، مشيرة إلى أن الجيش اللبنانى اتخذ إجراءات حماية فى محيط المنطقة العازلة فى مرفأ بيروت.

ومن المتوقع استمرار سقوط الصوامع تباعا خلال الساعات المقبلة وسط تحذيرات من تأثير استنشاق الغبار على الصحة العامة لإمكانية وجود فطريات ناتجة عن تحلل وتخمر الحبوب الموجودة أسفل الصوامع.

وكان انفجار ميناء بيروت البحرى قد وقع فى الساعة السادسة وخمس دقائق تقريبا عصر يوم الرابع من شهر أغسطس عام 2020، وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة 6500 آخرين.