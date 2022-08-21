العالم اليوم - فيديو لتعذيب فهد في الهند يثير غضب رواد مواقع التواصل

انتم الان تتابعون خبر فيديو لتعذيب فهد في الهند يثير غضب رواد مواقع التواصل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 أغسطس 2022 03:21 مساءً - شارك ضابط في هيئة حماية الغابات الهندية، مقطع فيديو يظهر فيه رجل يسحب فهدا من ذيله، وبدا الحيوان ضعيفا يكافح للهروب، ما أثار غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر المقطع، الرجل وهو يسحب الفهد من ذيله ورجله، بينما شوهد آخرون يلتقطون الصور ويبتسمون لكاميراتهم أثناء التصوير، دون الاكتراث بمعاناة الحيوان.

وكُتب في النص المرافق للفيديو: "أي نوع من الإنسانية هذه، مات الحيوان البريء".

ولم يعرف مكان تصوير الفيديو، حيث وصل عبر تطبيق "واتساب" للضابط الذي غرد على "تويتر" بأن: "هذه ليست طريقة للتعامل مع أصدقاءنا في البرية، هم أيضا كائنات حية، يجب الحذر"، حسبما ذكرت صحيفة "إنديا إكسبريس".

وأثار المقطع غضب مستخدمي الإنترنت الذين حثوا على اتخاذ إجراءات قانونية ضد الرجل.

وقال أحد رواد مواقع التواصل: "ينبغي تطبيق عقوبة مماثلة على الرجل وجره في الشوارع"، بينما علق مستخدم آخر قائلا: "من المحزن رؤية هذه السلوكيات التي تكشف انعدام الإنسانية".