نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إستخراج نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الأول “علمي، أدبي” على موقع الوزارة لجميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة مازالت نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الأول قيد للانتظار، لذلك يبحث الكثير من الطلبة والطالبات خلال هذه الفترة عن رابط نتائجنا التابع لوزارة التعليم العراقية وذلك ليتمكنوا من الحصول على النتائج الخاصة بهم بعد الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بالصف السادس الاعدادي في مختلف أنحاء دولة العراق، حيث أنه من المقرر أن يتم الحصول على النتائج بشكل الكتروني من خلال موقع نتائجنا حيث يقوم الطالب بالبحث عن نتيجته بالاسم والرقم الإمتحاني الخاص به.

نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الأول

بالتزامن مع اقتراب موعد الاعلان عن نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الأول، اصبح رابط موقع نتائجنا من أهم الروابط التي يزداد البحث عليها من قبل آلاف الطلاب وأولياء امورهم، وهو الرابط الذي من خلاله يستطيع أي طالب أن يحصل النتائج الخاصة به، وذلك بعد أن فعلته الوزارة مؤخراً، بعد أن أكدت أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج خلال أيام قليلة فور الانتهاء من أعمال التصحيح ومراجعة الدرجاتلجميع الطلبة والطالبات في كافة الشعب “الأدبي والأحيائي”، وكانت قد صرحت بعض المصادر أنه انتهت لجان الكونترول من تصحيح 6 مواد وجاري استكمال التصحيح ورصد الدرجات والتدقيق فيها، ومن ثم اعتماد النتيجة بشكل، ومن المتوقع أن يتم رفع النتائج عبر موقع نتائجنا في موعد أقصاه غدا الاثنين، ومن الجدير بالذكر أنه تحرص وزارة التربية والتعليم بالعراق على مساعدة الطلاب حيث تمنح كل طالبحوالي خمس درجات في كل مادة، ولكن وضعت شرط واحد ليتمكن الطالب من الحصول على هذه المساعدة، وهي أن تكون درجة الطالب من 41 إلى 45 درجة حتى يصبح مجموعه 50 درجة.

خطوات استخراج نتائج السادس الاعدادي 2022

من خلال الدخول على رابط موقع نتائجنا سيتمكن جميع الطلبة والطالبات من الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الأول PDF وذلك باتباع الخطوات التالية:-

يقوم الطالب بالضغط مباشرة على رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية او موقع نتائجنا.

او موقع نتائجنا. أو يزور موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الإلكتروني.

ثم يقوم بالضغط على أيقونة نتائج السادس الاعدادي ومن ثم يقوم بكتابة الاسم ورقم الجلوس الخاص به.

يختار المحافظة التابع لها ثم يضغط على كلمة تنزيل.

مؤخرا اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية انه من المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج خلال أيام قليلة فور الانتهاء من أعمال التصحيح ومراجعة الدرجاتلجميع الطلبة والطالبات في كافة الشعب الادبية والاحيائية، وكانت قد صرحت بعض المصادر أنه انتهت لجان الكونترول من تصحيح 6 مواد وجاري استكمال التصحيح ورصد الدرجات والتدقيق فيها، ولذلك تابعونا من خلال هذا الموضوع نوافيكم بكل جديد عن استعلام نتائج السادس الاعدادي في العراق.