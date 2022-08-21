نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 400 جنية “أسماء المستفيدين” استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2022 لمعرفة الأسماء المستحقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة على مدار الأيام القليلة الماضية ازدادت عمليات البحث بشكل ملحوظ عبر محركات «جوجل» عن رابط وطريقة استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2022، وذلك بعد أن فعلت وزارة التضامن الاجتماعي رابط خاص عبر موقعها الرسمي للتسهيل على المواطنين في عملية الاستعلام، إذ توجد الكثير من الحالات التي تعاني من إيقاف صرف المعاش لها، أو من تأخير صرف مستحقاتهم، وهو ما يجعلهم يرغبون بشدة في معرفة أسباب ذلك، حتى يقومون بإجراءات التظلم حال استحقاقهم، وفي التقرير التالي نقدم لكم أهم التفاصيل.

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2022

في اطار الخدمات المقدمة من الحكومة المصرية لمواطنيها، حرصت على اتاحة فرصة استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2022، وذلك بشكل الكتروني من خلال موقع الوزارة، وذلك بعد أن قررت الحكومة متمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي منح المواطنين المستحقين من الفقراء والأسر الأولى بالرعاية معاش شهري يعينهم على صعوبات الحياة وخاصة بعد ارتفاع الاسعار مؤخرا بشكل مبالغ فيه ، وكان ذلك بتوجيهات مباشرة من السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

خطوات استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2022

كذلك حددت الوزارة مجموعة من الخطوات البسيطة ليتمكن المواطن من استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2022، والاي تشمل ما يلي؛

يقوم المواطن بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي بشكل مباشر.

بشكل مباشر. ومن ثم يقوم بالضغط على الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.

بعد ذلك يقوم بإدخال الرقم القومي للمستفيد من كارت تكافل أو كرامة.

ثم يضغط على الأيقونة الخاصة بالاستعلام.

سوف تظهر أمام المستعلم حالة المعاش الخاص به، وإذا تم إيقاف المعاش يظهر أمامه سبب الإيقاف.

في حالة إذا وجد المستعلم أن سبب إيقاف المعاش الخاص به لن يتحقق، يمكنه العودة إلى القائمة السابقة، ويقوم بإدخال الرقم القومي ثم يختار أيقونة «تسجيل الشكوى»، ويقوم بتدوين الشكوى الخاصة به حتى يتم النظر فيها والتأكد من عدم وجود السبب الذي تم إيقاف المعاش بناء عليه، وفي حالة إذا تم التأكد من ذلك، يتم صرف المعاش للمواطن في الشهر التالي.

مؤخرا قامت الحكومة المصرية باتاحة فرصة استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2022، وذلك بشكل الكتروني من خلال موقع الوزارة، وذلك بعد أن قررت الحكومة متمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي منح المواطنين المستحقين من الفقراء والأسر الأولى بالرعاية معاش شهري يعينهم على صعوبات الحياة وخاصة بعد ارتفاع الاسعار مؤخرا بشكل مبالغ فيه، تابعونا نقدم لكم كل جديد عن معاشات تكافل وكرامة.