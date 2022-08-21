نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [كل المحافظات] نتائج سادس اعدادي دور اول 2022 الرسمي epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض معكم نتائج سادس اعدادي دور اول 2022، حيث زاد البحث بشكل مكثف من قبل الطلاب والطالبات داخل العراق في خلال اليومين الماضيين عن نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الاول، وسنتابع مع حضراتكم في هذا المقال آخر أخبار وزارة التربية العراقية، والموعد الذي ستظهر فيه النتائج، كما سنوفر لكم رابط استخراج النتائج الرسمي الدور الأول، وهذا في موقعكم ثقفني، حيث ظهرت العديد من الأخبار بخصوص السادس الإعدادي، فتابعوا حتى النهاية.

امتحانات السادس الاعدادي 2022

وقد انتهت الامتحانات السادس للعام الدراسي 2021/2022 في جميع المحافظات منذ أيام بالنسبة إلى فرعيه العلمي (الاحيائي – التطبيقي) وكذلك الادبي، وبدأ بعدها انتشار الأخبار بشكل مكثف عبر الانترنت وخاصة عبر كروبات التلكرام وقنوات اليوتيوب بخصوص موعد ظهور النتيجة، وسنتابع معكم في هذا المقال الموعد الرسمي لنشر نتائج الساد الإعدادي الدور الاول.

حيث بدأت الامتحانات على نهاية شهر يوليو 2022 الماضي، وجاءت مستوى الامتحانات للصف السادس اعدادي بفرعيه العلمي والادبي في هذه الجولة في مستوى متوسط، حيث لم تصدر أي شكاوى من الطلبة بخصوص صعوبة الامتحانات، ونتمنى أن يكون هذا شيء مبشر بخصوص نسب النجاح، وانتهت مع نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس.

موعد نتائج السادس الإعدادي

وبالنسبة إلى موعد النتائج، فقد انتشرت الكثير من الأخبار بخصوصها بين الطلبة، وبالنسبة إلى مصادر هذه الأخبار فمعظمها يكون من قبل معلمين في كنترولات التصحيح المختلفة، والكثير منهم يقول ان النتائج ستظهر باكرا أو متأخرة، وهذا يعود إلى:

أن وقت بدء التصحيح يختلف من محافظة إلى محافظة.

بعض المحافظات العراقية أسرع في التصحيح من المحافظات الأخرى.

وحسب خبرتنا وبما أن النتائج ستظهر في نفس اليوم على الأغلب.

وهناك توقعات وبنسبة كبيرة أن نتيجة الطلبة سيتم الاعلان عنها في واحدة من الأيام التالية: يوم الثلاثاء 23/8 او الاربعاء 24/8 أو الخميس 25/8، وهذا بنسبة كبيرة، وهذا بعد انتهاء عمليات التصحيح التي تتم بشكل كبير وواسع لجميع المحافظات.

نتائج سادس اعدادي دور اول 2022

وسنتابع معكم في هذه الفقرة رابط استخراج النتيجة الخاصة بكم بكل سهولة، وأحد هذه الطرق عبر موقع وزارة التربية العراقية الرسمي، والذي ستظهر فيه النتائج أولا ساعة الإعلان الرسمي عنها، وفي حالة لم يعمل الموقع معكم بسبب الضغط فيمكنكم استخراجها عبر موقع نتائجنا في الساعات القادمة، فتابعوا معنا الخطوات:

اذهب إلى موقع وزارة التربية العراقية الرسمي عبر الرابط epedu.gov.iq .

. ادخل رمز التحقق الظاهر امامك.

ثم في القائمة الرئيسية اضغظ على اخبار الوزارة، ومنها اخبار وزارة التربية.

ستجد خبر اعلان عن النتيجة (وقتها) اضغط على رابط الدرايف الوزاري.

ثم اختر المحافظة (الكرخ بغداد على سبيل المثال)، ثم اضغط على المدرسة.

احصل على كشف pdf المدرسة، وابحث عن اسم الطالب الرباعي أو رقمه الامتحاني لتجد النتيجة.

موقع نتائجنا

وفي حالة لم يعمل الموقع الوزاري معك كما ذكرنا، فتابع هذه الخطوات: