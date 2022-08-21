نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سٌريعاً نتائج السادس الاعدادي العراق 2022 الدور الأول الان بالرقم الامتحاني التربية العراقية epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة اًستخراج نتائج السادس الاعدادي العراق 2022 كثير من الطلاب يهتمون في الفترة الحالية عن نتائج الصف السادس الإعدادي الدور الأول ٢٠٢٢ في جميع محافظات العراق خاصةً بعد الانتهاء بشكل تام من اختبارات الصف السادس الإعدادي، فهذا يجعل الطلبة يعيشون حالة قلق وتوتر في انتظار موعد إعلان النتائج في الدور الأول للصف السادس الإعدادي بشكل رسمي، وأعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق أن إعلان النتائج سيكون بشكل رسمي من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية.

نتائج السادس الاعدادي العراق 2022

قد انتهت اختبارات الصف السادس الإعدادي للدور الأول في العراق والتي قد بدأت بالفعل في يوم ٢٠ يوليو واستمرت حتى يوم ٩ أغسطس الحالي ٢٠٢٢، وفي الوقت الحالي تتم عملية تصحيح شاملة لأوراق الامتحانات وبعدها سيتم الإعلان عن نتائج السادس الإعدادي ٢٠٢٢ في الفترة التي تقع ما بين 20 من شهر أغسطس : 25 من شهر أغسطس الحالي، وهذه التواريخ وفقاً لما أشارت له المصادر من وزارة التربية والتعليم في العراق عن قرب انتهاء أعمال التصحيح لأوراق الامتحانات الخاصة بكافة الطلبة والطالبات، هذا بالإضافة إلى أن الوزارة أكدت على تشديدها الكامل على كافة المصححين التدقيق جيداً ومراجعة التصحيح مرات عديدة ليحصل كل طالب على درجاته كاملة دون تعرض أي طالب للظلم.

نتائج السادس الإعدادي 2022

رابط نتائج السادس الاعدادي بعد الانتهاء بشكل كامل من أعمال تصحيح أوراق الامتحانات ورصد الدرجات ثم رفعها على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية يستطيع الطلاب بعد ذلك الاستعلام عن النتائج بعدة خطوات سهلة: في البداية يدخل الطالب على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية مباشرةً، وبعدها يفتح الطالب موقع نتائجنا الإلكتروني الخاص بالوزارة، وبعد ذلك يضغط على أيقونة الاستعلام عن نتائج الصف السادس الإعدادي في الدور الأول ومنها يختار الطالب اسم المحافظة التي يتبع لها ويضغط على خيار تنزيل النتيجة، ثم يتم تحميل جميع النتائج بشكل ثلث لكافة الطلبة والطالبات، وقد تم تصحيح العديد من المواد الدراسي للصف السادس الاعدادي في جمهورية العراق حيث يتم رصد النتائج خلال ساعات قليلة من الان عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية للطلاب.

تحديث اليوم الأحد الموافق الحادي والعشرون من شهر أغسطس الجاري حيث قد أعلنت مصادر تربوية داخل وزارة التربية العراقية أن اليوم الأحد سوف يتم اكتمال عمليات تصحيح الدرجات لكافة المواد الدرسية التي تبقى منها الكيمياء والفيزياء وبعدها بفترة صغيرة سوف يتم اعتماد نتائج الصف السادس الاعدادي في العراق، وحينها يمكن لجميع الطلاب استخراج النتائج بسهولة مع تمنياتنا بالنجاح والتفوق للجميع.