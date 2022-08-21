نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد حفل الكرة الذهبية 2022 والقنوات الناقلة لحفل تسليم الجائزة “البالون دور” في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد حفل الكرة الذهبية 2022 والقنوات الناقلة، ينتظر الملايين من محبي وعشاق الساحرة المستديرة حول العالم موعد حفل الكرة الذهبية 2022 والقنوات الناقلة، ليعرفون من هو أفضل لاعب هذا العام 2022، ومن خلال التقرير التالي نوضح لكم أهم التفاصيل.

موعد حفل الكرة الذهبية 2022 والقنوات الناقلة

يبحث الملايين من المتابعين في العالم عن موعد حفل الكرة الذهبية 2022 والقنوات الناقلة، لمتابعة ذلك الحدث الذي ينتظرونه كل عام منذ قرابة النصف قرن، إذ تعد جائزة الكرة الذهبية (بالون دور) أهم الجوائز الفردية التي يحصل عليها اللاعبون في لعبة كرة القدم ويلتفت إليها أنظار العالم لمعرفة من سيفوز بها، والنسخة الحالية 2022 تلقي ترقب شديد، بسبب صعوبة التوقع أو التكهن بالفائز بها هذا العام، رغم أنّه تميل أغلب الترشيحات إلى منحها للفرنسي كريم بنزيما النجم الأول في فريف ريال مدريد.

تعرف على موعد حفل الكرة الذهبية 2022 والقنوات الناقلة

اشتعلت محركات البحث لمعرفة موعد حفل الكرة الذهبية 2022 والقنوات الناقلة، إذ بدأ العد التنازلي لإقامة الحفل الضخم لجائزة الكرة الذهبية الذي من المفترض أن يقام على مسرح شاتليه في باريس هذا العام، ومن المقرر إقامة الحفل في يوم الإثنين الموافق 17 أكتوبر 2022 في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر وفي العاشرة 10:00 مساء بتوقيت السعودية.

ويمكن لجميع المهتمين مشاهدة حفل الكرة الذهبية من خلال قنوات بي إن سبورت، كما يمكنهم متابعتها عن طريق شبكة الإنترنت من خلال التغطية المباشرة التي سوف يقدمها موقع جول لجميع أحداث و مجريات الحفل، والتي من المتوقع أن تبدأ قبل انطلاقه بحوالي نصف ساعة.

ومن الحدير بالذكر أنه هناك منافسة شرسة هذا العام على جائزة الكرة الذهبية مع تألق الكثير من اللاعبين، وعلى رأسهم المصري محمد صلاح نجم ليفربول، بعد تألقه في البريمرليج، و كانت تسلم هذه الجائزة برعاية الاتحاد الدولي للكرة بالتعاون والاشتراك مع مجلة فرانس فوتبول في السابق، لكن منذ عام 2016 وقعت بعض المشاكل بين الجهتين، وتم الانفصال بينها، فاستحدثت مؤسسة كرة القدم الأولى جائزة الفيفا فيما ظلت المجلة الفرنسية فوتبول في تقديم جائزتها حتى يومنا هذا.