وزير داخلية النمسا: نظام اللجوء فى بلدنا يواجه أعباء واسعة

جدة - نرمين السيد - وقال كارنر - فى تصريحات اليوم - إن بلاده تلقت حتى يوليو من العام الجارى 41 ألفا و909 طلبات لجوء، مقابل 14 ألف طلب لجوء فى نفس الفترة من العام الماضى، لافتا إلى أغلب طلبات اللجوء من السوريين والأفغان.
وأوضح أنه يجرى مشاورات مع حكومات دول المنشأ لموجات الهجرة لمحاصرة أنشطة المهربين ووأد مخططاتهم، مؤكدا الحاجة إلى تحسين اتفاقيات العودة الطوعية إلى الوطن، مبينا أن 60% من مرفوضى اللجوء غادروا البلاد بشكل طوعى.
وفى ملف التطرف، أشار وزير الداخلية النمساوى إلى أنه يسعى إلى منع استغلال حالة ارتفاع معدلات التضخم فى تحفيز المواطنين على الانضمام إلى الحركات المتطرفة، مشيرا إلى أن الشرطة مهيأة جيداً لمواجهة كل حركات التطرف خاصة التى نشأت بين جماعات منكرى كورونا.
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