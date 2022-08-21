​​ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على فندق مقديشو إلى 21 قتيلا

جدة - نرمين السيد - واقتحم متشددون من حركة الشباب، المرتبطة بتنظيم القاعدة، فندق الحياة مساء الجمعة، وهم يطلقون أعيرة نارية وقنابل. وسمع أزيز رصاص ودوى انفجارات متقطعة فى المنطقة. ويعتبر هذا أكبر هجوم تشهده العاصمة الصومالية منذ انتخاب الرئيس الصومالى، حسن شيخ محمود، فى مايو. وتجمع عشرات الأشخاص ليل الجمعة السبت أمام المبنى لمحاولة الحصول على معلومات عن أقاربهم. وقال أحد هؤلاء ويدعى، مودى على: "كنا نبحث عن أحد أفراد عائلتى فهو محاصر داخل الفندق". وأضاف "تم تأكيد وفاته وكذلك وفاة ستة أشخاص آخرين، بينهم اثنان أعرفهما".

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