«جريمة مخططة مسبقا».. روسيا تعلق على مقتل ابنة أبرز سياسى فى موسكو

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للبيان الذى نقلته وكالة "نوفوستى" الروسية، قالت بيان اللجنة المعنية بالتحقيق فى مقتل داريا دوجين، إن "التحقيقات أشارت إلى قيام الجناة بزرع عبوة ناسفة أسفل السيارة من جانب السائق، وأن داريا التى كانت تقود السيارة توفيت على الفور".
وكانت وسائل إعلام روسية أعلنت فى وقت سابق من اليوم، عن مقتل داريا الليلة الماضية، جراء تفجير إرهابى استهدف سيارتها بالقرب من قرية بولشى فيازيوما فى ضواحى العاصمة الروسية موسكو. وتصف التقارير والد الراحلة، ألكسندر دوجين، بأنه "دماغ الرئيس الرئيس الروسى فلاديمير بوتين" وعقله المدبر.
فيما يواصل المحققون العمل فى مكان الحادث، كما قام خبراء المتفجرات بفحص السيارة المحترقة وتم نقلها إلى موقف سيارات خاص.
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