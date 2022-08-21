نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متي يتم فتح التسجيل في سكنات عدل ٢٠٢٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن التسجيلات بسكنات عدل من أهم الأشياء التي يتساءل عنها أشخاص متعددين، ويبحثون عن الإجابات لكافة الأسئلة التي تدور ببالهم، فلقد قامت شركة الإسكان بالجزائر عن الإعلان بأنها دخلت بشراكة مع الوكالة الخاصة بالتطوير والتحصيل للإسكان، حتى تتخذ التدابير التيسرية للراغبين في أن يستفيدون من أجرة المساكن بالبرنامج الجديد الذي يسمى عدل، وعبر هذا المقال سنقوم بتوضيح هذا الأمر ونشرح لكم متي يتم فتح التسجيل في سكنات عدل ٢٠٢٢.

متي يتم فتح التسجيل في سكنات عدل

إن الوزير بعد زيارة ولاية مستغانم أعلن عن بدء الشروع بعملية سكنات من الأسبوع القادم من خلال التراب الوطني، ولقد أشار بالعربي بتصريحه الصحفي الذي كان يوم السبت بأن تلك الكوطة لتلبية الاحتياجات الخاصة بأصحاب الطعون، والذين تأخروا بالبرنامج.

ولقد تحدث الوزير عن البدء بعملية المنح للعقود الملكية الخاصة بمكتبة عدل بداية من مارس المقبل، وأما عن أسعار السكنات فلم يتم الإعلان عن تواجد أي زيادة بالأسعار الخاصة بسكنات، والمتعلقة بالصيغة السكنية، ولقد تم الرد على تساؤل بشأن المعاملات الربوية بصيغة عدل، وقام بالتشديد على عدم التواجد لأي معاملات ربوية فالدولة دائماً ما تسعى حتى تخفف أزمة الإسكان التي تكون مشكلة ترتبط بكثير من العوامل.

برنامج سكنات 3

كانت هناك مناقشة كثيرة بشكل متأخر وتساؤلات عن هل يمكن افتتاح برنامج سكنات عدل ثلاثة، وهذا السؤال كان بيد السلطات إذ أنها قضية تنظيمية هامة يرغب في معرفتها أشخاص كثيرين من الجزائر، والحقيقة بأن التسجيل الخاص بدائرة الإسكان سيكون فاتحاً لآفاق إيجابية، حتى يحصل على ملجأ، ولقد ذكرت صحيفة الصباح بالوثيقة الشاملة في حديثها بأن المؤسسات بالجزائر تلقت بعض التعليمات حتى يتم الإطلاق لبرنامج عدالة ثلاثة.

وأكدت بأن المصالح التابعة لوزارة الداخلية ستكون جادة بإعداد هذا المشروع، ولقد تم التقديم على ذلك المشروع بشكل حديث يتكون من 55,000 مقدس، منهم 25400 منزل منهم 2000 منزل سيكون موزعين ب 24 ولاية، و9000 في العاصمة ثم 2001 للشريحة الثانية وهي 35 ألف مأوى، وعلى الرغم من التحديد لمرحلة الإسكان ب 18 شهر والشركة أجنبية ولكن لم يتم الاتباع لهذه المرحلة لأسباب لكم مختلفة وانتهاء التسجيل عشرين من شهر سبتمبر.