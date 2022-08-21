نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن مخالفات المرور 2022 في الكويت بالرقم المدني عبر موقع وزارة الداخلية في المقال التالي
يبحث الآلاف من المواطنين في دولة الكويت عن رابط وطريقة استعلام عن مخالفات المرور 2022 عبر شبكة الانترنت بدون الحاجة إلى زيارة أيّ دائرة من الدّوائر التّابعة لهيئة المرور، وكان ذلك في إطار حرص الدولة على سلامة المواطنين من جهة ومن جهة أخرى لتسهيل الإجراءات عليهم من أجل الحفاظ على أوقاتهم، كما حرص كذلك المرور الكويتيّ على اتاحة خدمة الدّفع الإلكترونيّ للمواطنين لسداد قيمة المخالفات بالإضافة إلى توفير الكثير من الخدمات الأخرى أيضًا، وفيما يلي نوضح لكم التفاصيل.
استعلام عن مخالفات المرور 2022 في الكويت
خصصت الإدارة العامّة للمرور رابط ليتمكن المواطنين من خلاله استعلام عن مخالفات المرور 2022 في الكويت، حيث تعمل الإدارة على متابعة و تنفيذ كافّة القوانين الخاصة بالمرور وتطبيق جميع اللوائح التّنفيذيّة التي تتعلّق بها للمحافظة على سلامة وأمن السّائقين والرّكاب والمشاة، فضلا عن كافّة عناصر الطّريق الأخرى، كما أنّه تعد الإدارة العامة للمرور بدولة الكويت، هي الجهة الرسمية المسؤولة عن تحرير كافة المخالفات المروريّة في الشّوارع الكويتيّة، وتجدر الإشارة إلى أن إدارة المرور واحدة من أهم الدّوائر التّابعة لوزارة الدّاخليّة، وقد تمّ توفير العديد من الخدمات الإلكترونيّة للمواطنين والمقيمين على أراضي الدولة من قبل الإدارة العامّة للمرور ومن أهمها : خدمة حجز المواعيد لإجراء اختبار القيادة بالإضافة إلى خدمة تسديد المخالفات عبر شبكة الانترنت وكذلك خدمة تجديد رخصة القيادة وغيرها.
خطوات استعلام عن مخالفات المرور 2022 في الكويت بالرقم المدني
يرغبالكثير من المواطنين و المقيمين في دولة الكويت في استعلام عن مخالفات المرور 2022 في الكويت بالرقم المدني إلكترونياً، ويمكن للجميع القيام بذلك من خلتل اتباع الخطوات التالية:
- أولاً يجب على المستعلم الانتقال إلى موقع وزارة الدّاخليّة مباشرة.
- ومن ثم يقوم بالضّغط على الخدمات الإلكترونيّة الموجودة في القائمة الرئيسية.
- اختيار الإدارة العامّة للمرور ثمّ النّقر على دفع المخالفات.
- بعد ذاك يقوم بكتابة الرّقم المدنيّ الخاص بصاحب السيارة المستعلم عنها في الحقل المخصّص لذلك.
- ثم يقوم بالنّقر على أيقونة الاستعلام لمشاهدة جميع المخالفات.
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