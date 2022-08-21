نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤشرات تنسيق الجامعات بالمرحلة الثانية 2022 وتعرف الحد الأدنى للجامعات والمعاهد في المقال التالي
لقد انتهت المرحلة الأولى من التنسيق للجامعات والمعاهد والآن قد بدأ تكدس البحث للتعرف علي نتيجة التنسيق للمرحلة الأولي والتعرف على موعد تنسيق الجامعات للمرحلة الثانية والحد الأدنى للجامعات في التنسيق، لذلك أوضح الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي عن موعد التنسيق للمرحلة الثانية على أن يكون ابتداء من الخميس الموافق 18 أغسطس ويستمر إلى الاثنين المقبل 22 من شهر أغسطس 2022، و سنتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بتنسيق المرحلة الثانية والحد الأدنى للجامعات بالتنسيق للقبول فيما يلي.
مؤشرات تنسيق الجامعات بالمرحلة الثانية 2022
أكد وزير التربية والتعليم العالي بأن تنسيق المرحلة الثانية للجامعات والمعاهد سيكون ابتداء من الخميس الموافق الثامن عشر من شهر أغسطس وحتى الاثنين الثاني والعشرين من نفس الشهر مؤكدا على أن التنسيق سيتم تحت ضوابط منظمة، كما توصي الطلاب بضرورة ترتيب رغباته بما يتناسب مع ميولهم التعليمية وفقا لمجموع الدرجات الحاصل عليه كل طالب، وتم تحديد الكليات المتاحة لشعبة علمي علوم وعلمي رياضة في تنسيق المرحلة الثانية كالتالي:
- كلية الطب البيطري.
- كلية التمريض.
- كلية العلوم.
- كلية الزراعة.
- الجامعات التكنولوجية.
- كلية الحاسبات والمعلومات
- الكلية للذكاء الاصطناعي.
- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
- كلية الإعلام .
- كلية الألسن.
- كلية التخطيط العمراني.
- كلية الفنون الجميلة.
أما عن الكليات المتاحة للشعبة الأدبية في تنسيق المرحلة الثانية تتمثل فيما يلي:
- كلية التربية العام والأساسي والطفولة.
- كلية الآداب بجميع أفسامها وفروعها.
- كلية الحقوق.
- كلية السياحة والفنادق.
- كلية الخدمة الاجتماعية.
الحد الأدنى للجامعات والمعاهد بالتنسيق للمرحلة الثانية
المرحلة الثانية تلي المرحلة الأولي من التنسيق ويكون الطلاب حاصلين على درجات لا تؤهلهم للتنسيق في المرحلة الأولى وينتظرون التنسيق في هذه المرحلة ويتم تسجيل الرغبات وفقا للكليات المتاحة في هذه المرحلة والتي تم ذكرها تفصيلا في هذا المقال، ويعتبر الطلاب الذين لم يحققوا الحد الأدنى التنسيق في المرحلة الثانية لابد وان ينتظرون التنسيق للمرحلة الثانية ويتمثل الحد الأدنى للدرجات في الشعبة العلمية هو 60% المقدر ب مائتين سته وأربعين درجة، أما الحد الأدنى لطلاب الشعبة الأدبية في هذه المرحلة يكون من 58.5% المقدرة ب مائتين وثمانية وثلاثون درجة.
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