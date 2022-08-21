الجفاف يؤثر على 5.7 مليون شخص بوسط الصين

جدة - نرمين السيد - ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن الجفاف الشديد الذى ضرب مقاطعة هوبى الواقعة وسط الصين منذ يونيو الماضى، نتيجة قلة هطول الأمطار وحرارة الطقس المستمرة، أثر على أكثر من 5.7 مليون شخص.





وذكرت وكالة "شينخوا" أن 218 ألفا و100 شخص يواجهون صعوبة فى الحصول على مياه الشرب، فى حين تضرر 609 آلاف و470 هكتارًا من المحاصيل بسبب الجفاف، ونتيجة لذلك قامت مقاطعة هوبى بتفعيل استجابة طارئة من المستوى الرابع للإغاثة من الكوارث الطبيعية مساء الجمعة الماضية. كما أرسلت مديرية إدارة الطوارئ فى المقاطعة فرق عمل إلى المناطق المتضررة لتوجيه جهود الإغاثة المحلية من الجفاف.

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