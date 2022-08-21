العالم اليوم - العراق.. محاولات مستمرة لإنقاذ "عالقين" بانهيار ترابي

انتم الان تتابعون خبر العراق.. محاولات مستمرة لإنقاذ "عالقين" بانهيار ترابي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 أغسطس 2022 01:18 مساءً - لا تزال فرق الإنقاذ العراقية تحاول منذ يوم السبت، انتشال أشخاص عالقين تحت الركام، إثر سقوط تل ترابي على مزار ديني شيعي في محافظة كربلاء جنوبي البلاد، فيما يعتقد أن 6 أشخاص على الأقل ما زالوا عالقين.

ونجحت فرق الإنقاذ بانتشال 3 أطفال حتى الآن من تحت الركام، وقالت إنهم "بصحة جيدة وتم نقلهم إلى المستشفى لمتابعة وضعهم الصحي"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

لكن يتوّقع أنه "لا يزال هناك 6 إلى 8 أشخاص عالقين"، حسب ما أوضح المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني، نؤاس شاكر، لافتا إلى أن "عمليات الإخلاء مستمرة حتى الآن".

وأوضحت مديرية الدفاع المدني، أن الحادثة وقعت بعد ظهر السبت، عندما وقع ساتر ترابي على مزار قطارة الإمام علي، الواقع على بعد 25 كلم غرب مدينة كربلاء، وذلك بسبب "تشبّع الساتر الترابي الملاصق للمزار بالرطوبة".

كما قال شاكر إن "كثبانا رملية وصخورا انهارت بسبب الرطوبة العالية على مبنى المزار"، الواقع على أرض منخفضة تحيط بها الرمال والصخور.

وأضاف أن ذلك "تسبب بانهيار حوالي 30 بالمئة من مساحة المبنى، التي تقدر بمئة متر مربع".

وقالت مديرية الدفاع المدني لوكالة الأنباء العراقية إن العمل كان متواصلا طوال الليل. وذكرت أن فرقها تمكّنت من "إيصال الأوكسجين ومياه الشرب والطعام للمحتجزين، عبر عمل ثغرات في كومة الركام والكتل الخرسانية، مع التواصل اللفظي المستمر لطمأنتهم".