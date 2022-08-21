نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سؤال وجواب.. برنامج حساب المواطن 1444 تقديم اعتراض/ تحديث بيانات/ شروط هامة في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج حساب المواطن 1444، بعد أن أصبح برنامج دعم حساب المواطن هو واحد من أهم البرامج التي تساعد المواطنين في المملكة العربية السعودية بمبالغ مالية تصرف شهريا، نجد أن التساؤلات التي تدور في ذهن المواطنين حول البرنامج كثيرة ومتعددة، ومن خلال تقرير شامل ومفصل مقدم لكم متابعينا الكرام سوف نقدم لكم اجابات علي كافة التساؤلات حول حساب المواطن للمستفيدين وكيفية تقديم طلب اعتراض والعديد من التساؤلات الاخري، لذلك نرجوا منكم متابعة التقرير للاستفادة من تلك المعلومات.

سؤال وجواب برنامج حساب المواطن 1444

نوفر لكم في صورة سؤال وجواب كل ما تبحث عنة حول برنامج حساب المواطن 1444، وذلك لتكن علي قدر كبير من المعرفة والعلم بهذا البرنامج الشهري الداعم للأسر الأكثر احتياجا في المملكة العربية السعودية

من هو المستفيد من حساب المواطن ؟

يستفيد من الدعم اولا المستفيد الرئيسي وهو رب الأسرة(ذكر/ انثي)، وتشمل تلك الحاله رجل متزوج، ام مستقلة، اب مستقل، زوجة غير مؤهل، الفرد المستقل، اكبر الاخوة، اما التابعين هم الاولاد والزوجات.

من يحق له أن يسجل؟

رب الأسرة السعودي، رب الأسرة حامل بطاقة التنقل، المواطنة السعودية المتزوجة من غير سعودي، الفرد السعودي مستقل المسكن، الفرد من حاملي بطاقات التنقل مستقل المسكن، ويشترط علي العائل الأساسي إضافة جميع التابعين وهم الأشخاص المقيمين معه في نفس المنزل.

ما المقصود بالفرد المستقل؟

هو كل فرد يبلغ 18 عام أو أكثر ويقيم في مسكن منفصل وله نفقتة الخاصة، ويكن غير متزوج سوا ذكر او انثي، أو مستقل السكن.

ما هي قيمة الاستحقاق؟

يتم احتساب قيمة الاستحقاق وفقا لعدد من المعايير وهي إجمالي دخل الاسرة، اعمار التابعين، بالإضافة إلي عدد أفراد الأسرة مثال توضيحي

عدد أفراد الأسرة 5 أشخاص، اعمال التابعين 2 اكبر من عمر 18 و 2 أقل من عمر 18، وكان إجمالي دخل الأسرة 9 آلاف ريال سعودي، فإن قيمة الاستحقاق هي 993 ريالا سعودي.

طريقة تقديم اعتراض علي حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن ضرورة تقديم البيانات الجديدة للمواطنين فور تصحيح اي منها، ومن ثم يمكنكم تقديم طلب اعتراض في حالة عدم صدور أهلية الدفعة الجديدة، وذلك بعد نحو 90 يوم بحد اقصي، وذلك بتتبع تلك الخطوات

عبر رابط موقع حساب المواطن .

. اختر من الصفحة الرئيسية دراسة الأهلية.

انقر علي اسباب عدم الإستحقاق.

الآن اضغط علي تقديم اعتراض.

قم بارفاق الملفات المطلوبة، وعليك القيام بارفاق الملفات pdf.

اخيرا اختر كلمة تسجيل طلب اعتراض.

تحديث بيانات المستفيدين في حساب المواطن

أصبحت عملية تحديث بيانات حساب المواطن أمر هام وضروري، وذلك لضمان استمرار تفعيل خدمة الدعم الشهري وتقديمها للأسر الأكثر احتياجا في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ضمان وصول الدعم للمستحقين فقط دون أي تلاعب، لذلك يتم تقديم البيانات رسميا فور تحديثها في مدة أقصاها 90 يوم عبر موقع حساب المواطن.

رقم حساب المواطن

الصور المرفقة توضح لكم آلية التواصل مع برنامج حساب المواطن، وذلك بالعديد من الطرق منها الصوتي أو الالكتروني عبر الصفحات الرسمية والمواقع المتخصصة.