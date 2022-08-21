مصرع 10 أشخاص وتدمير عشرات المنازل بسبب الفيضانات شرق أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وذكرت وسائل إعلام محلية أن الأمطار الغزيرة التى تسببت فى فيضانات قوية فى عدة قرى بمنطقة خوشى فى إقليم لوجار، قد أودت بحياة عشرة أشخاص، وألحقت أضرارًا بالغة بعشرات المنازل، كما دمرت مئات الهكتارات من الأراضى الزراعية فى المنطقة والمناطق المجاورة لها.
وكانت الأمطار الغزيرة والفيضانات التى شهدتها أفغانستان خلال الشهرين الماضيين، قد أدت إلى مصرع أكثر من مئتى شخص فى العديد من الأقاليم الأفغانية.
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