الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين من رام الله وبيت لحم

جدة - نرمين السيد - وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين، يبلغان من العمر 20 عامًا، عند حاجز عسكرى على مدخل قرية عين يبرود.
كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى أربعة فتية من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم بعد أن دهمت منازل ذويهم، وفتّشتها.
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