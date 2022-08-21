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رابط وظائف الشئون الإسلامية وظائف وزارة الشئون الإسلامية الشروط والموعد moia.gov.sa

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عمر شويل - جدة رابط وظائف الشئون الإسلامية وظائف وزارة الشئون الإسلامية الشروط والموعد moia.gov.sa

أعلنت وزارة الشئون الإسلامية في المملكة عن تفعيل رابط وظائف الشئون الإسلامية، للراغبين في التسجيل في الوظائف الجديدة التي أعلنت عنها اليوم الأحد 2022/08/21، عبر موقع بوابة الوزارة الإلكتروني، وحددت الوزارة شروط التسجيل الإلكتروني وموعد التسجيل في الوظائف في عدد من المدن السعودية المختلفة، وأعلنت عن فتح باب التقديم للرجال والنساء على وظيفة مراقب ومراقبة مساجد حراس أمن، أمام مسج مؤذن، من حملة الشهادة الثانوية العامة وما فوقها من السعوديون، وحددت الوزارة المستندات المطلوبة للتقديم، والتي يجب رفعها مع طلب التقديم الإلكتروني للوظائف.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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