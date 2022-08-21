رابط وظائف الشؤون الإسلامية 1444، أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف، واستقبال طلبات التوظيف على منصة الوظيف للوزارة، وذلك على وظائف “مراقبين، الدعوة، حراس أمن” للجنسين، بالإضافة للوظائف المعلن عنها للأئمة والمؤذنين، وحرصاً من موقعنا ثقفني على نقل ومتابعة أهم الأخبار من مصادرها الرسمية، فإننا نوضح لكم متابعينا الكرام خلال السطور التالية تفاصيل الخبر، وكذا الرابط الرسمي المباشر للتسجيل على الوظائف المطلوبة فتابعونا.

يسر وزارة الشؤون الإسلامية أن تعلن عن استقبال طلبات التوظيف عبر بوابة الوزارة الإلكترونية، لوظائف (مراقبين- الدعوة – حراس الأمن) للجنسين، بالإضافة إلى وظائف الأئمة والمؤذنين بمختلف مناطق المملكة، حيث يستمر التقديم حتى يوم السبت ٢٩/ ١ /١٤٤٤هـ.https://t.co/4TGY5qHh3f

— وزارة الشؤون الإسلامية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط وظائف الشؤون الإسلامية 1444 مراقبين، الدعوة، حراس أمن moia.gov.sa على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.