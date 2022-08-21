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رابط وظائف الشؤون الإسلامية 1444 مراقبين، الدعوة، حراس أمن moia.gov.sa

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وظائف الشؤون الإسلامية 1444 مراقبين، الدعوة، حراس أمن moia.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط وظائف الشؤون الإسلامية 1444 مراقبين، الدعوة، حراس أمن moia.gov.sa

رابط وظائف الشؤون الإسلامية 1444، أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف، واستقبال طلبات التوظيف على منصة الوظيف للوزارة، وذلك على وظائف “مراقبين، الدعوة، حراس أمن” للجنسين، بالإضافة للوظائف المعلن عنها للأئمة والمؤذنين، وحرصاً من موقعنا ثقفني على نقل ومتابعة أهم الأخبار من مصادرها الرسمية، فإننا نوضح لكم متابعينا الكرام خلال السطور التالية تفاصيل الخبر، وكذا الرابط الرسمي المباشر للتسجيل على الوظائف المطلوبة فتابعونا.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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