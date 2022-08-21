متاح الآن قرض آهل ب60,000 ريال بدون كفيل وبلا فوائد لدى بنك التسليف

أصبح متاح الآن الحصول على قرض آهل بمبلغ يصل إلى 60,000 ريال بالتقسيط لمدة تصل إلى 5 سنوات وليس ذلك فقط بل وفرت بنك التنمية الاجتماعية لهذا التمويل العديد من المميزات التي جعلت له أقبال عالي من المواطنين السعوديين حيث يعطى قرض آهل بلا فوائد حيث يلتزم فقط العميل بسداد المبلغ التمويلي المستحق فقط بدون دفع هامش ربح إضافي كذلك بدون دفع رسوم إدارية ولكن بشرط الإلتزام بجميع الشروط المطلوبة ومنها أثبات الحصول المسبق على تمويل من بنك التسليف مثل تمويل الأسرة أو الزواج وغيرها من الشروط الواجبة للحصول على منتج آهل بدون فوائد بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء السعوديين عبر بنك التنمية الاجتماعية في السعودية الفترة الحالية لعام 1444.

كافة الضوابط الواجبة للموافقة على قرض آهل لدى بنك التسليف

للعلم بنك التنمية الاجتماعية يطلق عليه في الماضي بنك التسليف والادخار السعودي بالمملكة العربية السعودية ويقدم البنك أفضل العروض التمويلية للمواطنين السعوديين ومنها برنامج قرض منتج آهل السعودي الذي يتميز بالحصول عليه بدون الحاجة إلى دفع أي رسوم إدارية ولكن بعد تطابق الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل عن طريق البنك:

يشترط قرض آهل أن يكون المتقدم يبلغ من العمر على الأقل ثمانية عشر عام ويصل عمر التقديم حتى سبعون عام فقط لا غير.

كذلك منتج آهل بالمملكة العربية السعودية يطلب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على تمويل إجتماعي من بنك التنمية الاجتماعية وتم أقفاله من سنه كحد أدنى للتقديم الإلكتروني على برنامج قرض آهل السعودي.

لابد إيضًا توفير موافقة الكفيل الغارم السعودي من جميع الفئات المتقدمة ماعدا موظفي الحكومة داخل أراضي السعودية غير مطلوب منهم ذلك الشرط.

يجب أن لا يزيد الدخل أو الراتب الشهري عند طلب قرض آهل عن مبلغ 14,500 ريال سعودي التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية.

أهم مزايا التقديم على برنامج قرض آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية

تمكن بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية من توفير برنامج قرض منتج آهل الذي يتميز بأنه مطابق مع معايير الدين الإسلامي حيث يمنح القرض بدون فوائد مالية وبدون رسوم بالتقسيط الشهري الميسر لمدة 5 سنوات كحد أقصى للسداد بموافقة من البنك ولكن يجب أن يلتزم جميع العملاء السعوديين بكافة الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على برنامج منتج آهل التمويلي كذلك لكي يحصل العميل المتقدم على جميع الخصائص والخدمات التمويلية المتاحة بالبنك كما يلي: