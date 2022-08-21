إمكان للتمويل emkan | طلب تمويل شخصي بالتقسيط

إمكان للتمويل emkan، حيث تعد منصة إمكان واحدة من المنصات التمويلية الهامة بالمملكة العربية السعودية، تقدم المنصة حلول تمويلية حديثة بدورها تعمل علي سداد احتياجات جميع شرائح المجتمع لكافة العاملين بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص عن طريق قنوات رقمية مميزة عبر تطبيقات الهواتف الذكية أو عن طريق الموقع الإلكتروني أو بأي من فروع المنصة المنتشرة حول المملكة، وتوفر المنصة موافقة فورية على طلبات التمويل بشروط وإجراءات ميسرة بدون كفيل أو دون شرط تحويل الراتب الخاص بكل عميل، ومتاح التقديم علي تمويلات إمكان للعاملين في القطاعات الحكومية وشبه الحكومية وأيضاً الخاصة، وسوف نوفر لكم رابط التقديم في إمكان للتمويل emkan.

إمكان للتمويل emkan

يتم طلب تمويل إمكان للتمويل emkan بعد توافر شروط التقديم علي جميع العملاء الراغبين في الحصول علي تمويل نقدي سريع، ومن شروط التقديم ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم للتمويل سعودي الجنسية.

يتم التقديم للعملاء بالقطاع المدني الذي يشمل (شبه الحكومي، القطاع الخاص، المتقاعدين).

الحد الأدنى لطلب التمويل يجب أن يكون راتب العميل 4000 ريال.

أن يتراوح عمر العميل من 25 إلى 60 سنة.

مدة الخدمة فيما يخص عاملي القطاع الخاص للتمويل الميسر هي (6 أشهر).

توافر سجل ائتماني جيد.

مميزات التقديم بتمويلات إمكان

تصرف منصة إمكان تمويل نقدي دون بنوك وفق بعض المميزات التي يبحث عنها عدد كبير من العملاء، ومن أهم المميزات ما يلي:

يمكن الحصول علي تمويل نقدي يبدأ من 2000 ريال حتي مبلغ 50,000 ريال.

يتم الحصول علي التمويل دون شرط تحويل الراتب الشهري.

يُصرف التمويل بدون اشتراط جهة العمل.

يتم صرف التمويل الشخص دون كفيل.

تسهيل جميع الإجراءات الخاصة بتحويل مبلغ التمويل في حساب العميل.

تسجيل دخول منصة إمكان

يستطيع جميع العملاء التعرف علي شروط وأنظمة التمويل الميسر الذي يتم صرفه من المنصة، عن طريق الدخول علي الموقع الإلكتروني التالي (إمكان للتمويل) ويقوم كل عميل بتصفح التمويلات الإضافية التي تقوم شركة إمكان بتوفيرها للعملاء، الذي يمكن التقديم عليها في أي وقت.

طريقة طلب تمويل من إمكان

يمكن طلب تمويل شخص بالتقسيط من إمكان للتمويل عن طريق بعض الخطوات التي تتم علي النحو التالي لجميع العملاء: