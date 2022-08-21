بدون كفيل وأجل السداد في بداية الأقساط سدد مديونياتك من خلال برنامج بمبالغ مالية كبيرة

بدون كفيل وأجل السداد في بداية الأقساط ، برنامج تمويلي بمبالغ مالية كبيرة يتيح للعميل سداد مديونياته القائمة لدى البنوك الأخرى في المملكة العربية السعودية ، حيث تم تصميم هذا البرنامج بصيغة إسلامية وبتسهيلات في السداد عديدة ومتنوعة تناسب الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب من المواطنين السعوديين والمواطنين المقيمين أيضاً داخل أراضي المملكة بجنسيات مختلفة.

برنامج سداد المديونية بدون كفيل وأجل السداد في بداية الأقساط التمويلية المستحقة

برنامج تمويلي سهل وفورى بدون كفيل وبمبالغ مالية كبيرة بالإضافة إلى إمكانية تأجيل السداد في بداية الأقساط التمويلية المستحقة ، يعتبر هذا البرنامج أحد الحلول التمويلية التي يقدمها بنك البلاد لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث يوفر البنك للعميل من خلال هذا البرنامج إمكانية سداد مديونياته القائمة لدى الجهات الأخرى بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من الخدمات التمويلية الأخرى المتاحه لدى بنك البلاد لتحقيق أهدافه وتطلعاته المالية والشرائية ، كما عمل بنك البلاد علي توفير العديد من الإمتيازات التي يمكن أن يحصل عليها العميل عند طلب هذا المنتج.

ماهى إمتيازات برنامج سداد المديونية من بنك البلاد؟

تم تصميم هذا البرنامج التمويلي بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. يتيح بنك البلاد للعميل إمكانية التقديم على هذا البرنامج من خلال الموقع الإلكتروني لبنك البلاد علي الإنترنت ، وذلك من أجل تسهيل عملية التمويل علي جميع العملاء في المملكة. هذا المنتج التمويلي متاح بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 2 مليون ريال سعودي. لا يحتاج الشخص المتقدم بالطلب إلي وجود كفيل أو ضامن. موظفي قطاع البنوك في المملكة الاستفادة من برنامج سداد المديونية المتاح لدي بنك البلاد بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري. أتاح بنك البلاد في المملكة العربية السعودية للعملاء إمكانية الاستفادة من تأجيل السداد في بداية الأقساط التمويلية المستحقة. متاح لدى بنك البلاد العديد من خيارات السداد والتي يمكن أن يستفيد بها العميل في تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي دفعات شهرية ميسرة ومجدولة. يمكن أن تصل فترة سداد مبلغ التمويل حتي 5 سنوات. المواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً يمكنهم الاستفادة من هذا البرنامج التمويلي المتاح لدي بنك البلاد. عمل بنك البلاد علي سرعة إنهاء جميع التعاملات الخاصة بطلب المنتج وذلك من أجل تسهيل عملية التمويل علي العملاء. يمكن للشخص المتقدم بالطلب الاستفادة من إمكانية السداد المبكر لمبلغ التمويل في أي وقت.

الشروط والمعايير الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل من بنك البلاد