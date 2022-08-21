تقديم مكافحة المخدرات 1444 رجال أبشر توظيف مكافحة المخدرات وظائف وزارة الداخلية

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عمر شويل - جدة رابط تقديم مكافحة المخدرات 1444 رجال أصبح من أكثر الروابط التي يجري عليها بحث مكثف الآن، من أجل التقديم في وظائف مكافحة المخدرات رجال 1444، فقد أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل في الوظائف العسكرية الخاصة بمكافحة المخدرات، وذلك على الرتب العسكرية الآتية :-(وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي)، وذلك للتعين في هذه الوظائف العسكرية في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، من أجل ذلك نتناول في هذا المقال عبر موقع ثقفني المتميز شروط وظائف مكافحة المخدرات، ومتى التقديم في وظائف المخدرات عبر رابط أبشر للتوظيف.

إعلان فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة (وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي) للرجال، وذلك عبر منصة (أبشر – توظيف) https://t.co/O9XJ905jUZ. pic.twitter.com/w7FKNkO3rP — مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) إعلان فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة (وكيل رقيب - عريف - جندي أول - جندي) للرجال، وذلك عبر منصة (أبشر - توظيف) https://t.co/O9XJ905jUZ. pic.twitter.com/w7FKNkO3rP — مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) August 18, 2022

رابط تقديم مكافحة المخدرات 1444 رجال

تم الإعلان من قبل المديرية العامة لمكافحة المخدرات عن عدد من الوظائف العسكرية رجال على رتبة (وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي). وذلك عبر موقع المديرية الرسمي على موقع تويتر. ومن المقرر أن يتم التسجيل في وظائف المخدرات إلكترونياً من خلا رابط أبشر توظيف مكافحة المخدرات. ويجب على من يرغب في التسجيل ضرورة تجهيز المستندات المطلوبة. مع ضرورة التقديم في الموعد المحدد وتحري الدقة عند تعبئة استمارة التسجيل الإلكترونية.

رابط أبشر توظيف مكافحة المخدرات jobs.sa

يتم التسجيل في وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات إلكترونياً من خلال رابط أبشر للتوظيف jobs.sa. وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:-

الدخول على موقع أبشر للتوظيف jobs.sa.

الضغط على أيقونة “الوظائف المتاحة”. وهي موجودة أعلى الشاشة الرئيسية.

النقر على أيقونة “تقديم وظائف مكافحة المخدرات رجال”.

الضغط على الرتبة المطلوب التسجيل فيها والنقر على أوافق على الشروط والأحكام.

تعبئة استمارة التقديم الإلكترونية بكل دقة ودون أخطاء مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة.

شروط وظائف مكافحة المخدرات

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويستثنى من نشأ مع والده في الخارج أثناء خدمته للمملكة. يشترط أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في قضايا مخلة بالشرف والأمانة. ألا يكون متزوج من غير سعودية. ألا يكون قد سبق له التعيين في الوظائف العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز والمعاهد العسكرية لأي سبب وألا يكون موظف في أي جهة حكومية. اجتياز المتقدم لكافة إجراءات واختبارات القبول. أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه حسب اللائحة الطبية. يجب أن يكون المتقدم حاصل على المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة المتقدم عليها.

متى التقديم في وظائف مكافحة المخدرات

أعلنت المديرية العامة عن فتح باب التسجيل عبر رابط أبشر للتوظيف بدايةً من يوم السبت بتاريخ 22\01\1444 الموافق 20\08\2022. وينتهي التسجيل يوم الخميس بتاريخ 27\01\1444 الموافق 25\08\2022.

كم الطول المطلوب في وظائف المخدرات

من أهم شروط القبول في الوظائف العسكرية شرط الطول وأن يكون هناك تناسق بين طول المتقدم ووزنه حسب اللائحة الطبية المعمول بها. لذلك يجب ألا يقل طول المتقدم عن 165سم وأن يكون هناك تناسق بين الطول والوزن.

رواتب مكافحة المخدرات

من أكثر الأشياء بحثاً عبر محرك البحث جوجل هو البحث عن كم رواتب وظائف مكافحة المخدرات. ولكي نجيب على هذا السؤال يجب في البداية التأكيد على أن الراتب يختلف من رتبة إلى أخرى ومن درجة إلى أخرى. وكذلك يختلف أيضاً البدلات والمكافئات والعلوات السنوية. ونذكر هنا باختصار أن راتب جندي في المخدرات يبدأ 2800. ويزداد الراتب حتى يصل إلى 6270 راتب رئيس رقباء على الدرجة الأولى.